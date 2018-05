Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most visszatérhet Spanyolországba, a Real Madridhoz. Leo Messi erről azt mondta, nagyon szomorú lenne.","shortLead":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most...","id":"20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cc4712-afee-4dff-8c5f-7e7172ad0239","keywords":null,"link":"/sport/20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2018. május. 17. 12:18","title":"Megegyezhetett egymással Neymar és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világháborús közeg helyett újra a modern hadviselésre koncentrál a Call of Duty Black Ops sorozatának negyedik felvonása. Videón is mutatjuk az októberben érkező új részt, amely a játék történetében először csak többszereplős móddal lesz kapható. \r

","shortLead":"Világháborús közeg helyett újra a modern hadviselésre koncentrál a Call of Duty Black Ops sorozatának negyedik...","id":"20180517_call_of_duty_black_ops_4_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee83462e-4a50-49da-bbcf-eab29835d153","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_call_of_duty_black_ops_4_trailer","timestamp":"2018. május. 17. 20:38","title":"Ennyire pörgős még egy Call of Duty sem volt – videón az érkező Black Ops 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32d2754-310d-429e-9863-07ad2c0189ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot a szeszes italok diszkriminatív adóztatásának megszüntetésére.","shortLead":"Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot a szeszes italok diszkriminatív adóztatásának megszüntetésére.","id":"20180517_Palinkaval_sert_unios_iranyelvet_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a32d2754-310d-429e-9863-07ad2c0189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc798f0-f308-4776-8844-8ee440457053","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Palinkaval_sert_unios_iranyelvet_Magyarorszag","timestamp":"2018. május. 17. 13:25","title":"Kijózanító csapás: pálinkával sért uniós irányelvet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni a gyanúsítottakat. Csütörtökön jóváhagyták a kinevezését. ","shortLead":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni...","id":"20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bb66a4-a812-45bc-a0ff-bf544daad83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","timestamp":"2018. május. 18. 05:17","title":"Trump kedvenc kínzóembere lett a CIA új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és most sem kell “kétségbe esni, a folyamat most áll meg\". ","shortLead":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és...","id":"20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff898c-e199-4710-ab75-448eb0580caf","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","timestamp":"2018. május. 18. 05:57","title":"Kásler: Nyolc év és nyugati szintű egészségügy lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5baa6f-4f87-474f-84dd-dfca79b897d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiffán Zsolt új ember a diplomáciában, de barátinak mondott a viszonya a kormányfő kedvenc arab üzletemberével.","shortLead":"Tiffán Zsolt új ember a diplomáciában, de barátinak mondott a viszonya a kormányfő kedvenc arab üzletemberével.","id":"20180518_A_fideszes_borasz_lehet_Jordania_uj_nagykovete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be5baa6f-4f87-474f-84dd-dfca79b897d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8258713-81fc-42a1-9bbc-ec7155f55324","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_A_fideszes_borasz_lehet_Jordania_uj_nagykovete","timestamp":"2018. május. 18. 19:10","title":"A fideszes borász lehet Jordánia új nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881cb9cb-d40d-4c1b-9b06-af900ba4ad9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló roadsterek általában fele ekkora áron szoktak elkelni, ezúttal azonban sokat nyomott a latban a kocsi első vásárlója.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló roadsterek általában fele ekkora áron szoktak elkelni, ezúttal azonban sokat nyomott a latban...","id":"20180518_michael_schumacher_utcai_auto_mercedes_slk_kabrio_roadster_ebay","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881cb9cb-d40d-4c1b-9b06-af900ba4ad9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e4ace-af18-43b7-bc97-8c2f4c886b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_michael_schumacher_utcai_auto_mercedes_slk_kabrio_roadster_ebay","timestamp":"2018. május. 18. 11:23","title":"6,3 millió forintért cserélt gazdát Schumi utcai Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5006692c-1f86-498c-8d20-c5f9a16bb810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így már angolul is olvasható, milyen halálos fenyegetést kap egy 12 éves gyerek, aki ijedtében földhöz vág egy szurikátát.","shortLead":"Így már angolul is olvasható, milyen halálos fenyegetést kap egy 12 éves gyerek, aki ijedtében földhöz vág...","id":"20180519_Hirunk_a_nagyvilagban_a_BBC_is_irt_a_szurikata_ugyrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5006692c-1f86-498c-8d20-c5f9a16bb810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc7540d-3a13-4605-bd44-c685608f2307","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Hirunk_a_nagyvilagban_a_BBC_is_irt_a_szurikata_ugyrol","timestamp":"2018. május. 19. 09:15","title":"Hírünk a nagyvilágban: a BBC is írt a szurikáta ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]