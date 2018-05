Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","shortLead":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","id":"20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e389-f261-474e-8530-474dae77181b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","timestamp":"2018. május. 18. 19:56","title":"Jelentős késések a váci vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pozsonyi fotós-grafikus szerint a magazin az ő ötletét használta fel az óceánban úszó, jéghegyre emlékeztető nejlonzacskós képéhez.","shortLead":"Egy pozsonyi fotós-grafikus szerint a magazin az ő ötletét használta fel az óceánban úszó, jéghegyre emlékeztető...","id":"20180518_plagiumgyanu_natgeo_cimlap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7082133-9aeb-4f4d-8025-e3c19f6e3eab","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_plagiumgyanu_natgeo_cimlap","timestamp":"2018. május. 18. 18:33","title":"Plagizálással vádolják ünnepelt címlapja miatt a NatGeót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok kapacitásának bővítése, épületeinek és vágányainak felújítása, valamint a fővároson belüli vasúti szakaszok megújítása és a digitalizáció a következő fejlesztési ciklus főbb pillérei a MÁV-nál.","shortLead":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok...","id":"20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34162926-7209-47d7-bc12-5addcceaf9b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","timestamp":"2018. május. 18. 12:10","title":"Megújulna a Keleti és a Nyugati, csak lenne brigád, mely nem lép le pár ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","shortLead":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","id":"20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c178e18-5383-4f02-96e0-40984f322dae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Újabb ügyben citálja Magyarországot bíróság elé az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros betegség megjelent egy milliós városban, Mbandakában is. Miközben a szakértők szerint a városi megjelenés miatt súlyos egészségügyi válsághelyzet alakult ki, a tudósok az állítják, az ebola és a többi súlyos fertőző betegség ott jelenik meg, ahol korábban nagyarányú erdőirtást végeztek.","shortLead":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros...","id":"20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c96c0b-28f2-472c-8b6b-6dffc982c409","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","timestamp":"2018. május. 17. 14:28","title":"Az erdőirtás hozza ránk az ebolát és a többi szörnyű betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem döntött, tagja marad-e a pártnak, majd kedden közli, hogyan tovább.","shortLead":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem...","id":"20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f95c-1750-4474-88c5-d4a0cc4f5008","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Toroczkai: A parlamenti bejutásért fog küzdeni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]