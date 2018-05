Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","shortLead":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","id":"20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03ee146-f24b-42ad-9c0d-92229d10a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","timestamp":"2018. május. 17. 19:34","title":"Budapesten elkapott kémet alakít majd Benedict Cumberbatch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.","shortLead":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit...","id":"20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda6430f-a19e-404a-8b10-894860e4f714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","timestamp":"2018. május. 17. 17:31","title":"Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","shortLead":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","id":"20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5da447-da28-4480-abf6-59af291a31f1","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","timestamp":"2018. május. 18. 10:55","title":"Cristiano Ronaldo elismerte, hogy adót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében rekonstruálta Nagy István leendő agrárminiszter, mégis hogyan történhetett az elhíresült, sertéspestist okozó szendvics eldobása. De azt is megtudtuk, miért nem \"cammoghatott\" el a disznó nagyobb távolságra.\r

","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében rekonstruálta Nagy István leendő agrárminiszter, mégis hogyan történhetett az elhíresült...","id":"20180517_Elo_adasban_az_agarminiszter_mar_azt_is_tudja_hogy_kolbaszos_szendvicstol_doglik_a_diszno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574a2e19-71bc-4948-8b60-69d030171099","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Elo_adasban_az_agarminiszter_mar_azt_is_tudja_hogy_kolbaszos_szendvicstol_doglik_a_diszno","timestamp":"2018. május. 17. 11:21","title":"Élő adásban az agrárminiszter: már azt is tudja, milyen szendvicstől döglik a disznó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki kíváncsi rá, hogy mennyit változtak a fiúk az évek során, az nézze meg a videót. 