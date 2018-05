Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen egy színésznő pénteken, az ügyben megindult az eljárás - közölték szombaton igazságügyi illetékesek.","shortLead":"Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen...","id":"20180519_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Luc_Bessont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a746b30-2543-4e84-b8f0-83e4ce3871b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Luc_Bessont","timestamp":"2018. május. 19. 21:17","title":"Nemi erőszakkal vádolják Luc Bessont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hajnalban történt eset elkövetőjét még keresik.","shortLead":"A hajnalban történt eset elkövetőjét még keresik.","id":"20180519_gyilkossag_zabar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e84ae-e527-497b-a656-e6dc86dc6384","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyilkossag_zabar","timestamp":"2018. május. 19. 09:23","title":"Gyilkosság történt a nyílt utcán Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? 