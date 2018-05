Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b416e4ba-d710-4218-8c48-2d6b42855a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István, Gulyás Gergely és Fürjes Balázs közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken, hogy egy olyan Budapest fejlesztéséért felelős államtitkárságot hoznak létre, amelyben a kormány és a főpolgármester szorosan együttműködik és közös, 2030-ig tartó fejlesztési stratégiát alkot. Tarlós István újraindulásáról is szó esett, végül nem árulta el, pályázna-e még egyszer a főpolgármesteri posztra.","shortLead":"Tarlós István, Gulyás Gergely és Fürjes Balázs közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken, hogy egy olyan Budapest...","id":"20180518_Budapesten_is_2030ig_tervez_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b416e4ba-d710-4218-8c48-2d6b42855a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dfbcd-83e8-4a37-b200-036a961727c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Budapesten_is_2030ig_tervez_a_kormany","timestamp":"2018. május. 18. 14:52","title":"Budapesten is 2030-ig tervez a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség. Megkérdeztük a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ezen a téren mit tapasztalnak. Az emberek egyre több élményre vágynak az állatkertekben, de olykor maguknak okozzák a legrosszabbakat. A szurikáta cuki, de vad, a lajhár olykor harap, de bepöccenhet egy alapvetően jámbor kecske is. Tanulságok és megfontolni valók vannak bőven a látogatók és az állatkert oldaláról is. ","shortLead":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség...","id":"20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984514e-317e-4e04-8d3b-4084d01916b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","timestamp":"2018. május. 18. 13:54","title":"Volt, aki még be is mászott a szurikátákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pünkösdhétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul az éjszakákat, nem a miniszteri helyekkel foglalkoztunk, hanem Itália jövőjével – tudatta a világgal Matteo Salvini, az Északi Liga főnöke. De a matekkal, jobban mondva a pénzzel, van egy kis gond.","shortLead":"Pünkösdhétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul...","id":"20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d3d4c-02f8-43c2-b66f-24f7dc617afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","timestamp":"2018. május. 18. 13:21","title":"Olasz matek: hogy jön ki az, hogy valaki akkor mehet nyugdíjba, ha eléri a száz évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihatatlan és büdös a csapvíz, volt, aki azt mondta, a kutyája sem itta meg.","shortLead":"Ihatatlan és büdös a csapvíz, volt, aki azt mondta, a kutyája sem itta meg.","id":"20180518_Azzal_nyugtatjak_az_oroshaziakat_csak_atmenetileg_ihatatlan_a_viz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dec043-e0c0-4ec0-be41-1ea47b0a81ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Azzal_nyugtatjak_az_oroshaziakat_csak_atmenetileg_ihatatlan_a_viz","timestamp":"2018. május. 18. 10:31","title":"Azzal nyugtatják az orosháziakat, csak átmenetileg ihatatlan a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c139cb9d-fc82-4984-b018-630a74c0b8ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hongkongi bajnokság legjobb és legnépszerűbb labdarúgójának megválasztott középpályás is szerepel Georges Leekens szövetségi kapitány pénteken kihirdetett légióskeretében.","shortLead":"A hongkongi bajnokság legjobb és legnépszerűbb labdarúgójának megválasztott középpályás is szerepel Georges Leekens...","id":"20180518_vadocz_het_ev_utan_kapott_ujra_meghivot_a_valogatottba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c139cb9d-fc82-4984-b018-630a74c0b8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f9376e-078c-4ded-9f2d-54f1648ad80b","keywords":null,"link":"/sport/20180518_vadocz_het_ev_utan_kapott_ujra_meghivot_a_valogatottba","timestamp":"2018. május. 18. 21:57","title":"Vadócz hét év után kapott újra meghívót a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért helyreigazítást kellett közölniük.","shortLead":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért...","id":"20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1ad231-c8fe-4079-8938-a5010e36269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","timestamp":"2018. május. 18. 12:14","title":"Hazugságokra épült a Figyelő egy cikke, a Helsinki munkatársát próbálták vele lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben kiderült, az MSZP már lemondott elnöke megrövidítette saját pártját évi 60 millió forinttal. Nem várt fordulatokat hozott a péntek.","shortLead":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben...","id":"20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe066d-04fb-4cc7-aaa8-f8c322a372a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","timestamp":"2018. május. 18. 18:37","title":"Ilyen harakirit régen láttunk a baloldalon. De ki mozgatja a szálakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac3f3a0-063d-4c2e-ab0f-f46ceceffa27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérvári csapat nyert, a Ferencváros nem.","shortLead":"A fehérvári csapat nyert, a Ferencváros nem.","id":"20180519_Egyre_kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Videoton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac3f3a0-063d-4c2e-ab0f-f46ceceffa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aa1058-3aca-49a8-a536-c5c46a289f18","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Egyre_kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 19. 21:40","title":"Egyre közelebb a bajnoki címhez a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]