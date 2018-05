Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","shortLead":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","id":"20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca622d-2d2d-4433-8924-e2069a34dbac","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Amy Schumer nagyon sajnálja Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","shortLead":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","id":"20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79f30ef-88c4-4a53-9461-4191f17eaa49","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. május. 19. 19:12","title":"Kiengedték a kórházból Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális bűnbanda. Durica Katarina új regényének főszereplői mégsem a várost rettegésben tartó maffiózók, hanem áldozataik, a megalázott, megerőszakolt nők.","shortLead":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális...","id":"201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3596f27e-4faf-4542-aa8a-eb8cd452d0b7","keywords":null,"link":"/kultura/201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","timestamp":"2018. május. 19. 17:30","title":"Elnémított özvegyek: fel lehet-e valaha dolgozni ennyi vért és könnyet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","shortLead":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","id":"20180519_elhizas_elleni_nap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04aeda-5e21-4b39-8279-1e3fa13f73c0","keywords":null,"link":"/elet/20180519_elhizas_elleni_nap","timestamp":"2018. május. 19. 12:09","title":"A náthától jobban féltjük gyerekünket, mint az elhízástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","shortLead":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","id":"20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd69bf6-6951-4c52-b2ce-fd77daaecc44","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","timestamp":"2018. május. 19. 16:25","title":"Lecsapott a vihar az országra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b416e4ba-d710-4218-8c48-2d6b42855a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István, Gulyás Gergely és Fürjes Balázs közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken, hogy egy olyan Budapest fejlesztéséért felelős államtitkárságot hoznak létre, amelyben a kormány és a főpolgármester szorosan együttműködik és közös, 2030-ig tartó fejlesztési stratégiát alkot. Tarlós István újraindulásáról is szó esett, végül nem árulta el, pályázna-e még egyszer a főpolgármesteri posztra.","shortLead":"Tarlós István, Gulyás Gergely és Fürjes Balázs közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken, hogy egy olyan Budapest...","id":"20180518_Budapesten_is_2030ig_tervez_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b416e4ba-d710-4218-8c48-2d6b42855a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dfbcd-83e8-4a37-b200-036a961727c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Budapesten_is_2030ig_tervez_a_kormany","timestamp":"2018. május. 18. 14:52","title":"Budapesten is 2030-ig tervez a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában, szombaton.","shortLead":"Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában...","id":"20180519_Buffon_utolso_meccset_jatszotta_a_Juventusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483c60d-9e12-4218-abcc-a1ccb45aafbe","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Buffon_utolso_meccset_jatszotta_a_Juventusban","timestamp":"2018. május. 19. 17:08","title":"Buffon utolsó meccsét játszotta a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]