Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddd1fc59-75e6-4add-b154-94bd9664dc56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordáron kelt el két üveg ritka, 60 éves skót whisky Hongkongban.","shortLead":"Rekordáron kelt el két üveg ritka, 60 éves skót whisky Hongkongban.","id":"20180519_whisky_aukcio_rekordar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddd1fc59-75e6-4add-b154-94bd9664dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a93c68-651c-456f-8a79-b519ac2e69a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_whisky_aukcio_rekordar","timestamp":"2018. május. 19. 08:45","title":"Ez még pesti lehúzósnak is erős lenne: 567 milliót fizetett valaki két üveg whisky-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy sok szempontból értelmetlen és anakronisztikus intézmény puccos ünnepe tartja lázban a fél világot. Mit kell tudni Harry herceg és Meghan Markle esküvőjéről? És főleg miért érdemes beleszédülni az esküvői forgatagba?","shortLead":"Egy sok szempontból értelmetlen és anakronisztikus intézmény puccos ünnepe tartja lázban a fél világot. Mit kell tudni...","id":"20180518_Minek_ez_a_nagy_felhajtas_egy_eskuvo_korul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67ad144-bb7a-483a-859f-621a47d311aa","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Minek_ez_a_nagy_felhajtas_egy_eskuvo_korul","timestamp":"2018. május. 18. 17:00","title":"Minek ez a nagy felhajtás egy esküvő körül? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","shortLead":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","id":"20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5461f4d-1e78-4ca7-9a2d-7498cdd752d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","timestamp":"2018. május. 19. 08:21","title":"Tállai megy a NAV éléről, ő maga erősítette meg a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfbd5a-738a-43b5-98de-4dc13e6eb5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kínai iskolában a diákok kétszer is meggondolják, hogy elbambuljanak a tanórán. Őket ugyanis mesterséges intelligenciával, arcfelismerő eszközökkel rendelkező kamerák figyelik és pontozzák.","shortLead":"Egy kínai iskolában a diákok kétszer is meggondolják, hogy elbambuljanak a tanórán. Őket ugyanis mesterséges...","id":"20180518_Fellelegezhetnek_a_tanarok_itt_az_intelligens_diakfegyelmezo_rendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09cfbd5a-738a-43b5-98de-4dc13e6eb5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede91a89-a7fd-401e-933c-0d657d99b70e","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Fellelegezhetnek_a_tanarok_itt_az_intelligens_diakfegyelmezo_rendszer","timestamp":"2018. május. 18. 16:03","title":"Fellélegezhetnek a tanárok? Itt az intelligens diákfegyelmező rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7c3ddf-f12e-44ce-9421-3d4c1fa1b9f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mivel több olyan ország is betiltotta a magyar sertéshús importját, mely hazánknak komoly piaca volt, a veszteség jelentős lehet.\r

","shortLead":"Mivel több olyan ország is betiltotta a magyar sertéshús importját, mely hazánknak komoly piaca volt, a veszteség...","id":"20180518_Akar_11_milliard_forintos_kart_is_okozhat_a_sertespestis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c3ddf-f12e-44ce-9421-3d4c1fa1b9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66829711-6c25-4b74-8746-60b9c8c0a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Akar_11_milliard_forintos_kart_is_okozhat_a_sertespestis","timestamp":"2018. május. 18. 21:27","title":"Akár 11 milliárd forintos kárt is okozhat a sertéspestis Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát februárban függesztették fel, mert használata során májkárosodással járó panaszokat regisztráltak. A gyógyszer alkalmazását az Európai Gyógyszerügynökség újra engedélyezheti, de csak komoly korlátozások betartásával.","shortLead":"Az Esmya használatát februárban függesztették fel, mert használata során májkárosodással járó panaszokat regisztráltak...","id":"20180518_Megis_hasznalhato_a_fontos_Richtergyogyszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8785cba-d22b-4b81-9ff9-f240bfee4fc4","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Megis_hasznalhato_a_fontos_Richtergyogyszer","timestamp":"2018. május. 18. 19:08","title":"Korlátozásokkal használható lehet majd a világhírű Richter-gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","shortLead":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","id":"20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f8c8b-f304-4769-a5b2-523a49b9710d","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","timestamp":"2018. május. 19. 08:13","title":"Megint ránk szólt a WHO - kövérek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","shortLead":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","id":"20180519_elhizas_elleni_nap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04aeda-5e21-4b39-8279-1e3fa13f73c0","keywords":null,"link":"/elet/20180519_elhizas_elleni_nap","timestamp":"2018. május. 19. 12:09","title":"A náthától jobban féltjük gyerekünket, mint az elhízástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]