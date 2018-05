Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó.","shortLead":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97af8e9c-a363-4340-9002-76c219a14328","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé melegszik a levegő, többfelé 25 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé...","id":"20180520_Jovo_heten_ilyen_is_meg_olyan_is_lesz_az_idojaras_de_melegebb_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97af8e9c-a363-4340-9002-76c219a14328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def3607e-c0d9-483c-87d7-00df77dfa82e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Jovo_heten_ilyen_is_meg_olyan_is_lesz_az_idojaras_de_melegebb_lesz","timestamp":"2018. május. 20. 13:42","title":"Jövő héten ilyen is, meg olyan is lesz az időjárás, de melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes családi felvétel az egykori magyar királyi családról. ","shortLead":"Érdekes családi felvétel az egykori magyar királyi családról. ","id":"20180521_Kiralyi_eskuvo_Ritka_videot_posztolt_Ferenc_Jozsef_leszarmazottja_IV_Karolyrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bbae4d-44e8-4077-b864-34e2b71dae3e","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kiralyi_eskuvo_Ritka_videot_posztolt_Ferenc_Jozsef_leszarmazottja_IV_Karolyrol","timestamp":"2018. május. 21. 17:41","title":"Királyi esküvő? Ritka videót posztolt Ferenc József leszármazottja IV. Károlyról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ada19f8-3196-4a4a-a194-78b28ebbe699","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesttől alig 350 kilométerre készül a teljesen megújult, alaposan modernizált Mercedes G-osztály.","shortLead":"Budapesttől alig 350 kilométerre készül a teljesen megújult, alaposan modernizált Mercedes G-osztály.","id":"20180520_mercedes_gosztaly_terepjaro_ausztria_graz_autogyartas_amg_g63","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ada19f8-3196-4a4a-a194-78b28ebbe699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f660a8-47ee-4747-a5ca-fd91b61e6c58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_mercedes_gosztaly_terepjaro_ausztria_graz_autogyartas_amg_g63","timestamp":"2018. május. 20. 10:31","title":"Beindultak a sógorék: Ausztriában elstartolt az ikonikus Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. ","shortLead":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is...","id":"20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa875227-2dae-4c50-935c-f276ff3dde48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","timestamp":"2018. május. 21. 12:03","title":"Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]