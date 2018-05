Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet a konfliktus a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodásnak köszönhetően békében élő protestánsok és katolikusok között.","shortLead":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet...","id":"201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4267215d-b98e-4f7a-a10a-bc8286e2af95","keywords":null,"link":"/vilag/201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","timestamp":"2018. május. 20. 09:00","title":"Három kivitelezhetetlennek tűnő megoldás akadályozza a Brexitet az ír-északír határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa nem hagyta szó nélkül, hogy a házelnök szerint normális demokráciában neki nem lenne helye az Országgyűlésben. ","shortLead":"Az LMP politikusa nem hagyta szó nélkül, hogy a házelnök szerint normális demokráciában neki nem lenne helye...","id":"20180520_Kinek_nincs_helye_a_Parlamentben_Hadhazy_kokemenyen_visszavagott_Kover_Laszlonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a962b008-531d-4476-a856-176057cc2e03","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kinek_nincs_helye_a_Parlamentben_Hadhazy_kokemenyen_visszavagott_Kover_Laszlonak","timestamp":"2018. május. 20. 12:04","title":"Kinek nincs helye a Parlamentben? Hadházy kőkeményen visszavágott Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","shortLead":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","id":"20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193512e8-0e74-4c9b-955f-5d7006f10c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 21. 15:18","title":"Újabb két hegymászó halt meg a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de az biztos, hogy többeknél változott hétfőn a chatelős sáv megjelenése.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de...","id":"20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181c2687-f3b7-4635-bf81-597ac6e6ea76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","timestamp":"2018. május. 21. 20:33","title":"Eltűnt a Facebook chaten sok ismerőse? Nincs ezzel egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Föld 8 milliárdot jócskán meghaladó népességén belül 1,7 milliárd felnőttnek nincs bankszámlája, de kétharmaduknak van okostelefonja – ez az egyik legfontosabb adat a Világbank Global Findex címen közzétett tanulmányának.","shortLead":"A Föld 8 milliárdot jócskán meghaladó népességén belül 1,7 milliárd felnőttnek nincs bankszámlája, de kétharmaduknak...","id":"20180520_Tudta_Az_okostelefonok_elterjedese_segit_kitorni_a_melyszegenysegbol_es_a_migraciot_is_fekezheti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6ce5d8-32f5-4e6a-b54a-1e596541648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Tudta_Az_okostelefonok_elterjedese_segit_kitorni_a_melyszegenysegbol_es_a_migraciot_is_fekezheti","timestamp":"2018. május. 20. 10:05","title":"Tudta? Az okostelefonok elterjedése segít kitörni a mélyszegénységből és a migrációt is fékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiváltság csak a szentesi önkormányzat kötelékében álló cégek alkalmazottaira vonatkozik.","shortLead":"A kiváltság csak a szentesi önkormányzat kötelékében álló cégek alkalmazottaira vonatkozik.","id":"20180521_Szentesen_szabadnap_jar_a_nem_dohanyzo_dolgozoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2961fe8-9fc0-4d86-a809-40396354e883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Szentesen_szabadnap_jar_a_nem_dohanyzo_dolgozoknak","timestamp":"2018. május. 21. 13:58","title":"Szentesen szabadnap jár a nem dohányzó dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]