[{"available":true,"c_guid":"110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","id":"20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6147f95-3d02-4d98-8de2-914bcbc643f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. május. 21. 09:21","title":"Kémvideón az új BMW X3 M - 475 lóerős lesz a legdurvább változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új szabályzatban rögzítette a kávézólánc a fogyasztástól független mosdóhasználatot, hogy ne fordulhasson elő megint ugyanaz, ami pár hete Philadelphiában történt.","shortLead":"Új szabályzatban rögzítette a kávézólánc a fogyasztástól független mosdóhasználatot, hogy ne fordulhasson elő megint...","id":"20180520_A_Starbucks_vilagga_kurtolte_hogy_mindenkit_beenged_a_mosdojaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931c6b81-4a01-4e03-84fc-93d3ddcf35ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_A_Starbucks_vilagga_kurtolte_hogy_mindenkit_beenged_a_mosdojaba","timestamp":"2018. május. 20. 09:26","title":"A Starbucks világgá kürtölte, hogy mindenkit beenged a mosdójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt vevő idős emberre egy 30 éves szigetvári férfi.","shortLead":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt...","id":"20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfaac0d-cd06-4ba4-bcfa-9a26bd0da5da","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 21. 09:55","title":"Meglőttek egy férfit a tatai várjátékokon, életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f34314-463c-4cb0-b1e5-6ab9839e6fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Való igaz, hogy az elmúlt időszakban nagyban átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaink, azonban kár tagadnunk, az internetezés mellett még ma is imádunk tévézni – állítja nézettségi kutatásokra és saját adataira alapozva az Invitel. A szolgáltató szerint az adás minőségét HD alatt egyre kevesebben tartják elfogadhatónak.","shortLead":"Való igaz, hogy az elmúlt időszakban nagyban átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaink, azonban kár tagadnunk...","id":"20180520_tevenezes_tevezesi_szokasok_sportkozvetites_invitel_hd_minoseg_adas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f34314-463c-4cb0-b1e5-6ab9839e6fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4640c2-8a58-4a17-a895-5d06341212d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_tevenezes_tevezesi_szokasok_sportkozvetites_invitel_hd_minoseg_adas","timestamp":"2018. május. 20. 10:13","title":"Önnek milyen tévéje van otthon? Egyre több magyar nem adná HD alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c9cc21-ffa7-4fd4-821f-aac054309571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Született tehetség.



","shortLead":"Született tehetség.



","id":"20180520_Charlotte_hercegno_tokelyre_fejlesztette_a_kiralyi_integetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c9cc21-ffa7-4fd4-821f-aac054309571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc7fe2a-0d82-46eb-8694-89742b9507bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Charlotte_hercegno_tokelyre_fejlesztette_a_kiralyi_integetest","timestamp":"2018. május. 20. 10:21","title":"Charlotte hercegnő tökélyre fejlesztette a királyi integetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják lehallgatni az internetes kommunikációt.","shortLead":"A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják...","id":"20180521_tls_protokoll_biztonsagos_internetezes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280dff5-305b-4187-b7a5-28e964e2e56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_tls_protokoll_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2018. május. 21. 08:03","title":"4 év után végre változik valami az interneten, ami megnehezíti a csalók dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","shortLead":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","id":"20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193512e8-0e74-4c9b-955f-5d7006f10c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 21. 15:18","title":"Újabb két hegymászó halt meg a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]