[{"available":true,"c_guid":"5ada19f8-3196-4a4a-a194-78b28ebbe699","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesttől alig 350 kilométerre készül a teljesen megújult, alaposan modernizált Mercedes G-osztály.","shortLead":"Budapesttől alig 350 kilométerre készül a teljesen megújult, alaposan modernizált Mercedes G-osztály.","id":"20180520_mercedes_gosztaly_terepjaro_ausztria_graz_autogyartas_amg_g63","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ada19f8-3196-4a4a-a194-78b28ebbe699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f660a8-47ee-4747-a5ca-fd91b61e6c58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_mercedes_gosztaly_terepjaro_ausztria_graz_autogyartas_amg_g63","timestamp":"2018. május. 20. 10:31","title":"Beindultak a sógorék: Ausztriában elstartolt az ikonikus Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok autós azonnal a telefonja után nyúl, ha balesetet lát. A németek most megelégelték a dolgot. A németek most megelégelték a dolgot.","id":"20180520_kozlekedesi_baleset_videozasa_buntetes_nemetorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c20f701-f9a0-4ebf-93e9-7a200977fe9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_kozlekedesi_baleset_videozasa_buntetes_nemetorszag","timestamp":"2018. május. 20. 08:16","title":"Keményen lecsapnak a németek a balesetet videózó autósokra – ön egyetért vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen egy színésznő pénteken, az ügyben megindult az eljárás - közölték szombaton igazságügyi illetékesek.","shortLead":"Feljelentést tett egy párizsi rendőrkapitányságon nemi erőszak miatt Luc Besson francia rendező és producer ellen...","id":"20180519_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Luc_Bessont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a746b30-2543-4e84-b8f0-83e4ce3871b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Luc_Bessont","timestamp":"2018. május. 19. 21:17","title":"Nemi erőszakkal vádolják Luc Bessont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere ellen a New York-i Metropolitan Opera, a periratok szerint 5,86 millió dollárt követel James Levine-től.","shortLead":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere...","id":"20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5599eda5-6dd5-43ad-b6a6-edec8630e4bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","timestamp":"2018. május. 19. 17:18","title":"Milliókra perli karmesterét a Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint az elvárható viselkedési formák világos megfogalmazása és betartatása.","shortLead":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint...","id":"20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30702d8-832e-4616-9432-47adbd490d25","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:15","title":"Kontroll nélkül, a napi kötelező szorításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a803e7b-5ce4-427e-a052-47b264adae96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt pedzegeti az amerikai elhök, aki vasárnap arra kérte az igazságügyi minisztériumot, indítsanak vizsgálatot. Az esetet az "új "Watergate-botrányként" emlegették. ","shortLead":"Legalábbis ezt pedzegeti az amerikai elhök, aki vasárnap arra kérte az igazságügyi minisztériumot, indítsanak...","id":"20180521_Az_FBI_beepulhetett_Trump_valasztasi_kampanycsapataba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a803e7b-5ce4-427e-a052-47b264adae96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42ab4a8-4921-4997-a82a-a07684a34518","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_FBI_beepulhetett_Trump_valasztasi_kampanycsapataba","timestamp":"2018. május. 21. 08:00","title":"Az FBI beépülhetett Trump választási kampánycsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffb25b-3502-4a18-8af6-606da6d76457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés az autó és az ember az FKF-nél.","shortLead":"Kevés az autó és az ember az FKF-nél.","id":"20180520_Hetekig_az_utcan_rohad_a_zoldhulladek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffb25b-3502-4a18-8af6-606da6d76457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a7beb5-4fd9-433f-a5c6-7cf9b0fd485d","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Hetekig_az_utcan_rohad_a_zoldhulladek","timestamp":"2018. május. 20. 20:21","title":"Hetekig az utcán rohad a zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte nem telik el nap, hogy ne ejtenénk ki a szánkon azt a szót, hogy stressz. „Ne stresszelj ezen!”, „Micsoda stresszes nap!”, még ha olykor pozitív értelemben használjuk is: „Ezen most nem stresszelem magam”. ","shortLead":"Szinte nem telik el nap, hogy ne ejtenénk ki a szánkon azt a szót, hogy stressz. „Ne stresszelj ezen!”, „Micsoda...","id":"20180520_Aprocsepro_gondok__az_egyik_legartalmasabb_az_egeszsegre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549525a6-11cd-49e4-b5e0-9aa6407fd311","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180520_Aprocsepro_gondok__az_egyik_legartalmasabb_az_egeszsegre","timestamp":"2018. május. 20. 20:15","title":"Apró-cseprő gondok – az egyik legártalmasabb az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]