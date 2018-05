A Ford nemrégiben leplezte le az újgenerációs Focust, mely számos fronton komoly előrelépést jelent elődjéhez képest. Ilyen például a fontosabb információkat a sofőr elé vetítő Head-up Display, amely az európai Fordok közül elsőként ebben a modellben érhető el, illetve ilyen a továbbfejlesztett tolatósegéd is.

Az új Focus tolatókamerája 180 fokos nagylátószöggel rendelkezik, vagyis nemcsak azt mutatja meg a sofőr számára, hogy mi van a kocsi mögött, hanem, hogy oldalirányban milyen álló vagy mozgó objekumokra lehet számítani.



A kamera képét kiegészíti továbbá a tolatóradar hangjelzése, és ha a sofőr esetleg nem reagálna megfelelően, akkor az autó adott esetben képes vészfékezéssel saját maga megelőzni a tolatásos koccanásokat vagy baleseteket.

A Focus ezenkívül többek közt parkolássegítővel, holttérfigyelővel, keresztirányú forgalomfigyelővel, adaptív tempomattal, prediktív kanyarfényszóróval, illetve gyalogos- és bicikli-detektálós városi vészfékezővel is rendelkezik.



Egyedül talán csak a gyártó Feel the View koncepciója nem rendelhető az új típusba, melynek köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét.

© Ford

