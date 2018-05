Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.","shortLead":"A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.","id":"20180520_Ez_a_hercegi_eskuvo_feketebb_volt_az_Oscarnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4365eca2-8dcb-433b-9ce4-3e7b92877d30","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ez_a_hercegi_eskuvo_feketebb_volt_az_Oscarnal","timestamp":"2018. május. 20. 09:52","title":"Ez a hercegi esküvő feketébb volt az Oscarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","shortLead":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","id":"20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac360b4b-ac19-4f92-b709-41c06a839b22","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","timestamp":"2018. május. 20. 17:11","title":"Gyűszűkiállítás nyílik Vácrátóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért is szoríthatott a Maty-ér közönsége.","shortLead":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért...","id":"20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bc16f-79b5-4b06-9a74-6b1f834dad85","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","timestamp":"2018. május. 19. 15:08","title":"Hat érmet lapátoltak össze a magyarok a kajak-kenu világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a Parlament előtt is rázza, egész Budapest a lábai előtt.","shortLead":"A zenész a Parlament előtt is rázza, egész Budapest a lábai előtt.","id":"20180519_Itt_a_nyar_slagere_uj_szama_van_Kis_Grofonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0983726f-a273-48f7-bf9f-40a05d5a285b","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Itt_a_nyar_slagere_uj_szama_van_Kis_Grofonak","timestamp":"2018. május. 19. 19:20","title":"Itt a nyár slágere, új száma van Kis Grófonak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86a6fc-0e69-4e4f-b8d9-17b1bf6e02a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apát és fiát tartóztatták le, miután a TEK rengeteg lőszert és fegyvert talált egy kecskeméti tanyán.","shortLead":"Apát és fiát tartóztatták le, miután a TEK rengeteg lőszert és fegyvert talált egy kecskeméti tanyán.","id":"20180520_Tanyasi_fegyverarzenal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db86a6fc-0e69-4e4f-b8d9-17b1bf6e02a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b161f62b-2221-4313-8606-f8029f20f951","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Tanyasi_fegyverarzenal","timestamp":"2018. május. 20. 09:55","title":"Tanyasi fegyverarzenál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális bűnbanda. Durica Katarina új regényének főszereplői mégsem a várost rettegésben tartó maffiózók, hanem áldozataik, a megalázott, megerőszakolt nők.","shortLead":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális...","id":"201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3596f27e-4faf-4542-aa8a-eb8cd452d0b7","keywords":null,"link":"/kultura/201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","timestamp":"2018. május. 19. 17:30","title":"Elnémított özvegyek: fel lehet-e valaha dolgozni ennyi vért és könnyet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült egy nemzetközi felmérés a világ tíz országában 5000, minimum egymillió dolláros vagyonnal rendelkező személyről.","shortLead":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült...","id":"20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2215b301-f8f4-49ae-90eb-4b89cdd01142","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"A pénz a hosszú élet titka? A svájci milliomosok száz évig élhetnek, élnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég legújabb jelentését a Napi.hu. \r

","shortLead":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég...","id":"20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002457aa-4f3d-48c9-849e-24cdd57678d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","timestamp":"2018. május. 19. 16:18","title":"A lengyel vendégmunkások kiszerettek Nagy-Britanniából, inkább ide mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]