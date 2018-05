Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de az biztos, hogy többeknél változott hétfőn a chatelős sáv megjelenése.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de...","id":"20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181c2687-f3b7-4635-bf81-597ac6e6ea76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","timestamp":"2018. május. 21. 20:33","title":"Eltűnt a Facebook chaten sok ismerőse? Nincs ezzel egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","shortLead":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","id":"20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4ec637-9a7d-41d4-9e42-9b96d5b43388","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","timestamp":"2018. május. 22. 07:26","title":"Leisztinger: 10 ezer euróból 8-at csorgat vissza egy focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok pár elbukik az akadálypályán, s ezért elmarad az esküvő is.\r

","shortLead":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok...","id":"20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c9fbc5-cbff-491c-9be4-7456c135dab8","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","timestamp":"2018. május. 22. 17:26","title":"Csak most kezdődik Meghan Markle kálváriája a bevándorlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","shortLead":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","id":"20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be4ba2-c164-40af-a78b-77da5df837f8","keywords":null,"link":"/sport/20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","timestamp":"2018. május. 23. 11:28","title":"Megvan az Arsenal új menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították meg francia tudósok a náci diktátor Moszkvában őrzött fogdarabjai és a neki tulajdonított koponyacsont vizsgálata révén.","shortLead":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították...","id":"20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677fc68-592e-4a1b-b8eb-251d61923830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","timestamp":"2018. május. 21. 19:03","title":"Vége az összeesküvés-elméleteknek, a tudósok most kimondták: Hitler valóban meghalt 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most - a június 17-én a Budapest Parkban Body Count előtt fellépő - Powerflownak készített animációs klipet.","shortLead":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most - a június...","id":"20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258bb850-8710-477b-941b-d91949da428e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","timestamp":"2018. május. 23. 11:21","title":"Magyar rendező készített klipet az amerikai rap-metal zenekarnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a brit Guardian újságírója is így járt, ő azt mondta, ilyen még Oroszországban sem történt vele.","shortLead":"Korábban a brit Guardian újságírója is így járt, ő azt mondta, ilyen még Oroszországban sem történt vele.","id":"20180522_A_hvghu_ujsagirojat_sem_engedik_be_Steve_Bannon_budapesti_eloadasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2967fe06-66cc-4bd1-a536-cbca08b2f706","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_hvghu_ujsagirojat_sem_engedik_be_Steve_Bannon_budapesti_eloadasara","timestamp":"2018. május. 22. 11:54","title":"A hvg.hu újságíróját sem engedik be Steve Bannon budapesti előadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]