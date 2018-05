Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók radarok topográfiai adatai és műholdakról érkező információk segítségével fedezték fel a tavakat.","shortLead":"A kutatók radarok topográfiai adatai és műholdakról érkező információk segítségével fedezték fel a tavakat.","id":"20180522_tavakat_talaltak_a_csehek_az_antarktisz_jege_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211edc7d-2e70-4489-8dcf-5082834c2fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_tavakat_talaltak_a_csehek_az_antarktisz_jege_alatt","timestamp":"2018. május. 22. 18:42","title":"Még csak ott se jártak, mégis tavakat találtak a csehek az Antarktisz jege alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","shortLead":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","id":"20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872932da-ca81-45f7-9258-41f3f1886ac6","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","timestamp":"2018. május. 21. 21:15","title":"Jót röhögtek a német vicclapnál a magyar köztévén, miután átvette az álhírüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d323900c-67af-4b5f-927a-abf43329115e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tallinnban már öt éve nem kell fizetni a közösségi közlekedésért.","shortLead":"Tallinnban már öt éve nem kell fizetni a közösségi közlekedésért.","id":"20180522_Ingyenes_lesz_a_tomegkozlekedes_egesz_Esztorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d323900c-67af-4b5f-927a-abf43329115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb3e8-6bd8-4f45-8239-e53c07db5481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ingyenes_lesz_a_tomegkozlekedes_egesz_Esztorszagban","timestamp":"2018. május. 22. 20:22","title":"Ingyenes lesz a tömegközlekedés egész Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","shortLead":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","id":"20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a6f59-a502-480c-9542-f3d714413f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","timestamp":"2018. május. 22. 06:49","title":"Egyáltalán nem biztonságos Trump két mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok fele érzi úgy, hogy számít a véleménye az EU-ban.","shortLead":"A magyarok fele érzi úgy, hogy számít a véleménye az EU-ban.","id":"20180523_Soha_ennyien_nem_tamogattak_az_unios_tagsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4053873e-96f0-4967-9c1e-6022ce75b96d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Soha_ennyien_nem_tamogattak_az_unios_tagsagot","timestamp":"2018. május. 23. 07:14","title":"Soha ennyien nem támogatták az uniós tagságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","id":"20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0fe33c-715c-4040-8902-66c666903ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","timestamp":"2018. május. 22. 14:08","title":"Hiába gyengül a forint, Matolcsyék nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates nemrég egy alapítványi rendezvényen beszélt arról, miről is folyt a diskurzus közte és az Egyesült Államok jelenlegi elnöke között.","shortLead":"Bill Gates nemrég egy alapítványi rendezvényen beszélt arról, miről is folyt a diskurzus közte és az Egyesült Államok...","id":"20180523_donald_trump_bill_gates_hpv_hiv_mi_a_kulonbseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae72486-11a7-4d65-9483-43220ecff7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_donald_trump_bill_gates_hpv_hiv_mi_a_kulonbseg","timestamp":"2018. május. 23. 09:03","title":"Hatalmas butaságot kérdezett Donald Trump Bill Gatestől – ráadásul kétszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen, hogy ez össze is jön nekik.","shortLead":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen...","id":"20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7655ea26-76e2-4681-b6cd-1e978a161109","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","timestamp":"2018. május. 22. 08:03","title":"Lehet, hogy hamarosan megszűnik a Facebook abban a formájában, ahogy eddig ismertük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]