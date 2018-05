Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","shortLead":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","id":"20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894126-273f-4ae6-8ca4-ee1daad4f4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","timestamp":"2018. május. 22. 10:26","title":"Megállt a forint gyengülése, mindenki Matolcsyékra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa nem hagyta szó nélkül, hogy a házelnök szerint normális demokráciában neki nem lenne helye az Országgyűlésben. ","shortLead":"Az LMP politikusa nem hagyta szó nélkül, hogy a házelnök szerint normális demokráciában neki nem lenne helye...","id":"20180520_Kinek_nincs_helye_a_Parlamentben_Hadhazy_kokemenyen_visszavagott_Kover_Laszlonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a962b008-531d-4476-a856-176057cc2e03","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kinek_nincs_helye_a_Parlamentben_Hadhazy_kokemenyen_visszavagott_Kover_Laszlonak","timestamp":"2018. május. 20. 12:04","title":"Kinek nincs helye a Parlamentben? Hadházy kőkeményen visszavágott Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e518eb8-310c-4e64-acfc-abf6d3943747","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A felső kategóriákba tartozó hordozható számítógépekért nagyon sok pénzt kérnek el, így joggal merül fel a kérdés, mit kapunk cserébe. Megnéztük, kipróbáltuk.","shortLead":"A felső kategóriákba tartozó hordozható számítógépekért nagyon sok pénzt kérnek el, így joggal merül fel a kérdés, mit...","id":"20180521_lenovo_thinkpad_t480s_laptop_teszt_uzleti_laptop_t_sorozat_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e518eb8-310c-4e64-acfc-abf6d3943747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d063e5-5520-4dce-abf7-372b611d0185","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_lenovo_thinkpad_t480s_laptop_teszt_uzleti_laptop_t_sorozat_2018","timestamp":"2018. május. 21. 17:30","title":"Teszten a laptop, amely nagyon gyors és 9-10 órán át bírja – de azt nem állítjuk, hogy olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1cf25e-c588-446e-8da4-bd848ca8353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. május. 20. 14:21","title":"Nem vették be a röszkei rendőrök, hogy a sofőröké a BMW és a Jeep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A hosszú szünidőt nyilvánvalóan sok szülő csak efféle táborokat beiktatva tudja megoldani – ha bírja anyagilag.","shortLead":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári...","id":"20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06626fb8-c696-4fa2-a105-29ab1b239ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","timestamp":"2018. május. 20. 12:42","title":"Gyerektáborral húzná ki a nyári vakációt? Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","shortLead":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","id":"20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ba6ac-b8ee-444c-89ad-465fa75320db","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","timestamp":"2018. május. 21. 20:52","title":"\"Páratlan katasztrófa\" volt a Lidl amerikai nyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]