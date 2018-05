Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő a legendás fotósorozat főszereplője, nincs is nála alkalmasabb ember a feladatra. ","shortLead":"Ő a legendás fotósorozat főszereplője, nincs is nála alkalmasabb ember a feladatra. ","id":"20180523_John_Malkovich_tarlatvezetest_tartott_a_Mucsarnokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2adc83-24a5-4c85-8c04-6587bedad962","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_John_Malkovich_tarlatvezetest_tartott_a_Mucsarnokban","timestamp":"2018. május. 23. 13:35","title":"John Malkovich tárlatvezetést tartott a Műcsarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d555f4f-cb08-47d2-a949-7f629f83a8d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.","shortLead":"A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.","id":"20180523_Kiszamoltak_mennyi_penzt_vett_ki_az_adofizetok_zsebebol_a_letepedesi_kotveny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d555f4f-cb08-47d2-a949-7f629f83a8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9628cc-9f8c-4708-8d77-95e0e23c8d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Kiszamoltak_mennyi_penzt_vett_ki_az_adofizetok_zsebebol_a_letepedesi_kotveny","timestamp":"2018. május. 23. 12:25","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt vett ki az adófizetők zsebéből a letelepedési kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem neten akarják megoldani.","shortLead":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem...","id":"20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f17ab-0055-4842-a1fe-335e797ee306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","timestamp":"2018. május. 22. 14:47","title":"Budapesten öt órával tovább lehet postázni az adóbevallást, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár vejét találta. A gyanú szerint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásról lehet szó, a NAV vizsgálja az ügyet. Ahogy megírtuk, az uniós pénzből tető alá hozott központban például olyan lószolárium volt, amit csak az ünnepélyes átadásra kértek kölcsön, aztán visszavitték a tulajdonosának - de azért leszámláztak egy ilyen berendezést.","shortLead":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár...","id":"20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc470a2-eee3-46ef-8f5e-3baabf66bbea","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"Nyomoznak a lovarda miatt, ahol gyerekek helyett csak az államtitkár vejét találtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési választások előtt megtartották volna az átadó ünnepséget – értesült a Magyar Narancs.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési...","id":"20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b8b-c407-41d3-b851-6800480f41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","timestamp":"2018. május. 22. 11:57","title":"Tarlósra rácsukják az ajtót: az önkormányzati voksolásra sem lesz kész a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","shortLead":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","id":"20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb666d3d-bbb9-4e35-9681-c336f561997d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","timestamp":"2018. május. 22. 05:40","title":"Romlott májusban a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e öt jobbikos képviselő a 26-ból, aki Toroczkai Lászlóval tart, ha a vesztes elnökjelölt szakadásra viszi a dolgot? A lépés előnyei egyértelműek, ahogy a kormányzati sajtó drukkolása is.","shortLead":"Van-e öt jobbikos képviselő a 26-ból, aki Toroczkai Lászlóval tart, ha a vesztes elnökjelölt szakadásra viszi a dolgot...","id":"20180522_Boszhelyzet_a_Jobbikban_Duroek_kiszakithatnak_a_frakciobol_egy_darabot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d432b9-6436-4d59-b6ba-d6951f2b7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Boszhelyzet_a_Jobbikban_Duroek_kiszakithatnak_a_frakciobol_egy_darabot","timestamp":"2018. május. 22. 08:57","title":"Bősz-helyzet a Jobbikban: Dúróék kiszakíthatnak a frakcióból egy darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]