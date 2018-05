Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legutóbbi, a pünkösdi és május eleji hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","shortLead":"A két legutóbbi, a pünkösdi és május eleji hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","id":"20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40283dbf-f7ac-49b7-bd3a-b37e2f9bc396","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. május. 22. 09:25","title":"Megint tragikus a hosszú hétvége mérlege: 10 halott az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d323900c-67af-4b5f-927a-abf43329115e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tallinnban már öt éve nem kell fizetni a közösségi közlekedésért.","shortLead":"Tallinnban már öt éve nem kell fizetni a közösségi közlekedésért.","id":"20180522_Ingyenes_lesz_a_tomegkozlekedes_egesz_Esztorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d323900c-67af-4b5f-927a-abf43329115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb3e8-6bd8-4f45-8239-e53c07db5481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ingyenes_lesz_a_tomegkozlekedes_egesz_Esztorszagban","timestamp":"2018. május. 22. 20:22","title":"Ingyenes lesz a tömegközlekedés egész Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","shortLead":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","id":"20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530b82e5-0536-49f3-b560-f4db62ba0a7f","keywords":null,"link":"/sport/20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","timestamp":"2018. május. 21. 21:59","title":"A Napoli három focistája is szívességeket tehetett a Camorrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen, hogy ez össze is jön nekik.","shortLead":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen...","id":"20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7655ea26-76e2-4681-b6cd-1e978a161109","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","timestamp":"2018. május. 22. 08:03","title":"Lehet, hogy hamarosan megszűnik a Facebook abban a formájában, ahogy eddig ismertük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","id":"20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe41dffa-1f45-4502-a19e-cfaada63fe23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","timestamp":"2018. május. 21. 18:01","title":"Autószállító tréler karambolozott az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a4e23c-b020-4833-b6c5-c2cfa0271a01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. ","shortLead":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. ","id":"20180522_Deschamps_szerint_a_franciaknak_nincs_eselye_megnyerni_a_focivebet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a4e23c-b020-4833-b6c5-c2cfa0271a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd8ecf6-b4a6-4c8b-80ee-e6d1e0c82c42","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Deschamps_szerint_a_franciaknak_nincs_eselye_megnyerni_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 22. 12:46","title":"Deschamps szerint a franciáknak nincs esélyük megnyerni a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó.","shortLead":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]