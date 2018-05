Az elektromos Forma 1-nek is nevezett Formula E bajnokság jelenleg a negyedik évadánál tart, és a széria eddig nem sokat fejlődött technikai értelemben. Az egyen karosszériás sorozat első évében minden versenyző egyforma autókkal állt rajtvonalhoz, aztán a következő években a csapatok már egyedi módon fejleszthették a villanymotort és a vezérlést, de körülbelül ennyit változott összesen a sportág.

A következő, ötödik szezon viszont jelentős változást hoz, ugyanis megérkezik a sokak által várva várt második generációs Formula E autó. És ezt a jelenleg még fejlesztés alatt álló, jövőbe mutató aerodinamikai megoldásokkal felvértezett autót az ABB Formula E bajnokság elmúlt hétvégén Berlinben megrendezett futamának kapcsán a Forma 1-es világbajnok, Nico Rosberg próbálta ki a nagyközönség előtt.

© László Ferenc

Rosberg elégedett volt a nagy hátsó szárny helyett inkább a diffúzor előnyeire építő prototípus képességeivel, és hasonló elégedettség rajzolódott ki Jean Todt, az FIA elnökének arcán is.



Érdekesség, hogy a berlini rendezvényen Toto Wolff is megjelent: Rosberg korábbi F1-es főnöke azért látogatott az ABB Formula E futamra, mert a hatodik szezonban már a Mercedes is saját gyári csapattal képviselteti majd magát a sorozatban, és nem árt idejében elkezdeni az akklimatizálódást.

© László Ferenc

Az autóipari cégek már most is jól érzékelhetően komoly pénzt fektetnek a Formula E-be, és ez még csak a kezdet, ugyanis a Mercedes-szel egy időben a Porsche is csatlakozik a sorozathoz, sőt, a BMW és a Nissan egy szezonnal még hamarabb.

A generációváltás kapcsán a legfontosabb változás, hogy a továbbra is nagyon halk villanymotor maximális teljesítménye 272-ről 335 lóerőre nőtt, melynek köszönhetően a 0-100-as gyorsulási szintidő 3-ról 2,8 másodpercre csökkent.



Fontos újdonság továbbá, hogy az immár nem Williams, hanem McLaren gyártmányú és 385 kilogramm tömegű új akkumulátor 28 helyett 54 kWh kapacitású, és emiatt a következő szezonban az 50 perces futamok felénél már nem kell autót cserélniük a pilótáknak.

© FIA

A sofőrrel együtt 900 kilogrammos autó végsebessége a jelenlegi 225-ről 280 km/h-ra nő, a gumi viszont nem változik. Vagyis maradnak a most is használt 18 colos Michelin abroncsok, melyek az F1-ben használt 13 colos Pirelliktől eltérően nem slick kivitelűek, hanem nagyon hasonlítanak az utcai sportgumikra.



Ennek megfelelően alig kopnak, hosszú az élettartamúk és mind száraz, mind esős körülmények között használhatók. Vagyis nincs külön száraz és esős versenygumi.

© László Ferenc

Ez egyébként az első olyan Formula E versenyautó, mely megkapja a Forma 1-ben idén év elején debütált különleges fejvédő megoldást, a glóriát, vagy más néven Halo-t. A 2018/2019-es szezontól hadrendbe állítandó második generációs Formula E autót elsőként idén decemberben, a futamon láthatjuk versenykörülmények mellett.

A harmadik generációs, 300+ km/h végsebességű következő Formula E autó várhatóan 2022-ben debütál, és ez lesz az első olyan elektromos Forma autó, ami minden tekintetben felveheti a versenyt a Forma 1-es gépekkel. Leszámítva természetesen a motorhangot, de ez már egy másik történet.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

