Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA elutasított. Megint nehéz dolga volt az Akadémiának: valaki bepróbálkozott a Kopasz utónévvel is - 2018. május. 22. 10:52
Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak - 2018. május. 22. 17:01 - Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.
Megállt a forint gyengülése, mindenki Matolcsyékra vár - 2018. május. 22. 10:26 - Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint. ","shortLead":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. Feltűnt egy igazán elitkategóriás magyar rendőrautó - 2018. május. 22. 16:22 A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. Újabb kutyahorror: csomagtartóba préselve csempésztek 31 kölyköt - 2018. május. 22. 13:06 Nők és férfiak családalapítás előtt és után - 2018. május. 22. 12:15 - Attól a perctől kezdve, hogy két ember családot alapít, szinte kötelező változáson megy át. Mind a krízisnek, mind a harmonikus együttélésnek vannak általános jellemzői, de ezek másképp jelennek meg a nők és a férfiak szempontjából. 4 év után végre változik valami az interneten, ami megnehezíti a csalók dolgát - 2018. május. 21. 08:03 - A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják lehallgatni az internetes kommunikációt.