[{"available":true,"c_guid":"7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nemrég teljesen otthagyta a pártot az egykori alapító, a különállást szorgalmazó Schiffer András. A leendő új társelnököt összefogás-ellenesnek tartják, de Keresztes Lóránt László távolságtartása csak a baloldalra vonatkozik. Mit veszített az LMP Schiffer távozásával és merre mozdulhat a párt? ","shortLead":"Nemrég teljesen otthagyta a pártot az egykori alapító, a különállást szorgalmazó Schiffer András. A leendő új...","id":"20180522_lmp_Jobbik_Schiffer_szel_keresztes_hadhazy_sallai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6f247-9422-4a48-ba51-acf14a4ff910","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_lmp_Jobbik_Schiffer_szel_keresztes_hadhazy_sallai","timestamp":"2018. május. 22. 17:26","title":"Kiszámítható tisztújítás és kiszámíthatatlan jövő előtt az LMP Schiffer távozása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június 17-én a Budapest Parkban a Body Count előtt fellépő – Powerflónak készített animációs klipet.","shortLead":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június...","id":"20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258bb850-8710-477b-941b-d91949da428e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","timestamp":"2018. május. 23. 11:21","title":"Magyar rendező készített klipet az amerikai rap-metal zenekarnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bae1c07-d4f2-4b47-9231-f3863558329c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ami a gázsit illeti.","shortLead":"Már ami a gázsit illeti.","id":"20180522_A_Tronok_harcaban_ugyanannyit_ernek_a_nok_mint_a_ferfiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bae1c07-d4f2-4b47-9231-f3863558329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dd07ab-7075-46f5-a372-24fc4e8e1ca4","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_A_Tronok_harcaban_ugyanannyit_ernek_a_nok_mint_a_ferfiak","timestamp":"2018. május. 22. 14:13","title":"A Trónok harcában ugyanannyit érnek a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán bevándorlásügyi miniszter, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán...","id":"20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec722b4-a14e-45cd-8de3-e127e136b87d","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","timestamp":"2018. május. 22. 17:08","title":"Szabadságra küldené a böjtölő muszlimokat a dán miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","shortLead":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","id":"20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae66c6-a7ec-45a4-9ffd-e846315e78bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","timestamp":"2018. május. 23. 16:29","title":"Két év börtönt kapott Orbán macedón harcostársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában a városvezető.","shortLead":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában...","id":"20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f14fb-bbd3-45ee-99bd-71bd54712ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","timestamp":"2018. május. 23. 06:58","title":"Pszichiátriai kezelésre megy az ácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10abffec-2cd2-45e1-b280-3833a5440cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, lábujjhegyen és kinyújtott karokkal. Előképzettség nem szükséges.","shortLead":"Igaz, lábujjhegyen és kinyújtott karokkal. Előképzettség nem szükséges.","id":"20180522_Itt_egy_alomallas_adomentes_fizetes_dubaji_szallas__csak_212_cmes_magassag_kell_hozza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10abffec-2cd2-45e1-b280-3833a5440cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba22f5b-df6f-4207-aeab-552f94e8ea9e","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Itt_egy_alomallas_adomentes_fizetes_dubaji_szallas__csak_212_cmes_magassag_kell_hozza","timestamp":"2018. május. 22. 11:11","title":"Itt egy álomállás: adómentes fizetés, dubaji szállás – csak 212 cm-es magasság kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar Kupáért, aztán értékelt.","shortLead":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar...","id":"20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24560b0-b4c4-4799-8962-e831a25890bd","keywords":null,"link":"/sport/20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","timestamp":"2018. május. 24. 07:12","title":"Orbán: Névadónkhoz méltó módon szerepeltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]