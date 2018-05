Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77902cd9-93ac-4c3b-8085-2bfc4c7a4e07","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható – emberekre nehezedő nyomás. Vélemény.","shortLead":"Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható –...","id":"20180522_Marosan_Gyorgy_Tomeges_zaklatas_gyors_elitcsere_idejen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77902cd9-93ac-4c3b-8085-2bfc4c7a4e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c043e7df-ee14-45d0-8da7-fd8cd9c20e93","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Marosan_Gyorgy_Tomeges_zaklatas_gyors_elitcsere_idejen","timestamp":"2018. május. 22. 13:20","title":"Marosán György: Tömeges zaklatás gyors elitcsere idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA elutasított. ","shortLead":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA...","id":"20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dbafdd-9c93-47fc-937e-ed7313939913","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","timestamp":"2018. május. 22. 10:52","title":"Megint nehéz dolga volt az Akadémiának: valaki bepróbálkozott a Kopasz utónévvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","shortLead":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","id":"20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a7d398-0aa2-4696-82ed-be9f2378f3b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","timestamp":"2018. május. 22. 13:51","title":"Most hirtelen nagyon jóban lett a kormány a vörös csillagos Heinekennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és Európa-bajnok középpályás.","shortLead":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és...","id":"20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6eb09-82f8-474a-b068-238caa99022c","keywords":null,"link":"/sport/20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","timestamp":"2018. május. 24. 05:25","title":"Megvan Iniesta új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás után kezdték azt használni. Még jó, hogy Pálffy milliós jutalmat kapott érte.","shortLead":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás...","id":"20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5574bdb8-9ae1-4240-a488-8f2c4a350c26","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","timestamp":"2018. május. 22. 10:31","title":"Kékhalál a választás estéjén: Pálffy Ilonáék programozott bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk, milyen egy Ford T-Modellben utazni.","shortLead":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk...","id":"20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81460b5-8b2b-43f3-a810-ad3c85fa140e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","timestamp":"2018. május. 22. 17:21","title":"Makónak köszönheti a Ford, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártó cége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","id":"20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f3d81b-92d7-4c5e-8f48-e1b22c31d6a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","timestamp":"2018. május. 23. 13:21","title":"Íme az új Ford Focus magyar árai, a 10 millió forintot súrolja a csúcsdízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]