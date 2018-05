A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.

© László Ferenc

A Jaguar a prémium autógyártók közül elsőként, már 2016-ban csatlakozott az elektromos Forma 1-nek is nevezett Formula E bajnoksághoz , és most egy újabb villanymotoros versenyautóval rukkolt elő. Ez pedig nem más, mint a nemrégiben hazánkba is megérkezett I-Pace pályaversenyzésre optimalizált változata, íme:

Az általunk a berlini ABB Formula E rendezvényen körbefotózott versenyautó a sorozatgyártású verziótól eltérően nem 400, hanem 435 lóerős. Az első köröket pedig nem más, mint Alejandro Agag, a Formula E atyja tette meg az új Jaguarral a használaton kívüli Tempelhof repülőtér aszfaltján kialakított versenypályán.

© László Ferenc

Mivel a kocsiból minden felesleges extrát kiszereltek, az üres tömeg 2 133-ról 1965 kilogrammra csökkent, még úgy is, hogy a versenyautóba természetesen bukókeretet is kellett szerelni. A 2,14 méter széles, illetve 1,52 méter magas crossover alig 4,2 másodperc alatt letudja a 0-100-as sprintet, amihez az utcai kivitelnek 4,8 másodpercre van szüksége.

© László Ferenc

A 700 Nm-es nyomatékú I-Pace eTophy ültetett futóművet és Michelin slickgumikat kapott, áramellátásáról pedig a teljesen széria 90 kWh kapacitású akkumulátorcsomag gondoskodik. Utóbbi érdekessége, hogy akár 100 kW teljesítményű villámtöltővel is táplálható, igaz ilyenből egyelőre még alig néhány darab létezik világszerte. A Formula E névadó szponzora, az ABB viszont azt tervezi, hogy a közeljövőben több száz ilyen töltőt helyez majd üzembe.

A Jaguar I-Pace eTophy bajnokságban a tervek szerint húsz teljesen egyforma versenyautó viaskodik majd egymás ellen.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.