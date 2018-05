Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. A kormányról csak annyit tudni, hogy egy teljesen ismeretlen, homályos múltú figura vezetheti majd. És még ez sem biztos. Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. 2018. május. 23. 12:03 Az olasz puding próbája, avagy mit hozhat a bázisdemokrácia és az autoritarizmus keveréke

A többszörösen büntetett előéletű férfi előbb azt kiabálta az utcán békésen sétáló párnak, hogy a férfi pedofil. Majd jött az erővágó. A többszörösen büntetett előéletű férfi előbb azt kiabálta az utcán békésen sétáló párnak, hogy a férfi pedofil. Majd jött az erővágó. 2018. május. 22. 17:00 Börtönbe megy a pécsi hidegvágós verekedő

Családja közölte, a 28 évesen elhunyt Tim Bergling temetése nem lesz nyilvános. 2018. május. 22. 19:21 Szűk családi körben temetik Aviciit

Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros megrendelésére készített tanulmányra hivatkozva. Szerintük Budapest legnagyobb közparkja helyett csupán a múzeumépületek közti részt kitöltő, felszabdalt zöldterületrészek maradnak majd. A Városligetet egy törvénymódosítással 2013-ban tették beépíthetővé. Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros megrendelésére készített tanulmányra hivatkozva. 2018. május. 23. 17:44 Ligetvédők: Tanulmány is igazolja, hogy a Városliget ebben a formájában megszűnik

Két pályázó indult a vonatkozó frekvenciapályázaton, egyiküket azonban formai hibákra hivatkozva kizárta a testület. Mit ad isten, a győztes pont az lett, amelyik Andy Vajnával és Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba hozható a 24.hu szerint. Két pályázó indult a vonatkozó frekvenciapályázaton, egyiküket azonban formai hibákra hivatkozva kizárta a testület. 2018. május. 23. 14:10 Kormányközeli rádió lesz az egykori Class FM helyén

Igaz, lábujjhegyen és kinyújtott karokkal. Előképzettség nem szükséges. Előképzettség nem szükséges. 2018. május. 22. 11:11 Itt egy álomállás: adómentes fizetés, dubaji szállás – csak 212 cm-es magasság kell hozzá

Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható – emberekre nehezedő nyomás. Vélemény. Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható – emberekre nehezedő nyomás. 2018. május. 22. 13:20 Marosán György: Tömeges zaklatás gyors elitcsere idején

Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében. 2018. május. 24. 08:22 Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?