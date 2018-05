Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben – értesült a Variety.com.","shortLead":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben –...","id":"20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c40f26-8705-45f2-935b-d3de401a8c47","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","timestamp":"2018. május. 24. 12:13","title":"Idris Elba eljátssza Quasimodót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot és a Fideszt is. ","shortLead":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot...","id":"20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bb651-df13-4789-9cdd-4c722c382495","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","timestamp":"2018. május. 23. 13:42","title":"A Fidesz szerint Soros-pénzből indítottak támadást ellenük és az ország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Nyomoznak.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég...","id":"20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f0055-7aff-4c05-95b5-987d46796121","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 17:52","title":"Nyomoznak a fideszes képviselő offshore számlájának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek magukról meztelen felvételeket. A cég ezután egy digitális jellel látja el a beküldött anyagokat, ami elviekben megakadályozza majd, hogy az egyénről újabb képek kerüljenek ki a közösségi oldalakra és így a világhálóra. ","shortLead":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek...","id":"20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d751be-4b9b-4f79-8274-d6de1b15e6d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","timestamp":"2018. május. 23. 19:03","title":"Nem kamu, ezt most tényleg a Facebook kéri: meztelen fotókat kérnek be a felhasználóktól, és nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János távozása után sem tesz le a kormány arról, hogy kiállítsanak valakit, aki hosszan beszél.","shortLead":"Lázár János távozása után sem tesz le a kormány arról, hogy kiállítsanak valakit, aki hosszan beszél.","id":"20180523_Mar_Gulyas_Gergellyel_de_ujra_lesz_Kormanyino","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f73284-9cb6-4860-b919-bb8e1a8e7b33","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Mar_Gulyas_Gergellyel_de_ujra_lesz_Kormanyino","timestamp":"2018. május. 23. 16:03","title":"Már Gulyás Gergellyel, de újra lesz Kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae716ec9-f7ea-431b-aa8d-e8a9c96c01ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órát beszélgettek. ","shortLead":"Egy órát beszélgettek. ","id":"20180524_Orban_kulon_fogadta_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae716ec9-f7ea-431b-aa8d-e8a9c96c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98edc5-3390-44f6-be66-2469be90fd16","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_kulon_fogadta_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2018. május. 24. 19:29","title":"Orbán külön fogadta Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","shortLead":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","id":"20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d38b52-ff11-40ac-99cd-e0bccd7bf7c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","timestamp":"2018. május. 24. 08:21","title":"Zseniális ötlet teszi egyszerűbbé a guminyomás beállítását, videón mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]