Friedrich Weber karosszéria lemez mester nevéhez fűződött a prototípus és két hónapig tartott, amíg alumíniumból megépítette a kocsiszekrényt, amely a mai Porschék ősének tekinthető. Mivel ez anno is egy prototípus volt még nem dőlt el rajta minden véglegesen, folyamatosan alakítottak rajta, aminek eredményeként pontosan soha nem lehet visszahozni tökéletes formájában.

Mivel a Porsche márka most ünnepli 70 éves fennállását, egyfajta módon mégis megemlékeznének erről az ősi modellről. A Porsche 356 „No. 1 Show Car " replika hasonlóan az eredetihez fából, alumíniumból készült és ugyan olyan babakékre fényezték, mint az tették anno. Természetesen az eredeti vörös kárpitozás is belekerült a gépbe.

A replika esetében 8 hónapnyi munkát tettek bele a Porsche Múzeum műhelyének szakemberei, akik 3D-s szkenneléstől kezdve a kézműves megmunkálásig minden technológiát bevetettek. A jármű mechanikája még így is befejezetlen, mert nincs motorja és a hátsó tengelye is csak egy fémcső. Az első tengelye, a kormányszerkezete és a kerekek is egy korabeli Volkswagen Bogárból származnak, ahogyan az eredetileg is történt.

A járművet most világkörüli útra viszik, ahol Porschés rendezvényeken lehet majd megcsodálni.

© Porsche

© Porsche