[{"available":true,"c_guid":"3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit is jelent tulajdonképpen? Hogyan működik a rendszer? Veszélyes, ha az üzletfelünk csak egy stróman a cégben? Fontos, hogy tudjuk ki a tényleges tulajdonos? Ezekre a kérdésekre adunk választ a cikkben. ","shortLead":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit...","id":"bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e465c5-3f73-4f1a-9f70-260b5bc50842","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","timestamp":"2018. május. 25. 13:35","title":"Hogyan működik a strómanrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"3500958f-099f-41b3-b8d9-2437a3a7b9c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump korábbi kampányfőnöke az új európai mozgalom vezéregyéniségének nevezte a magyar miniszterelnököt, aki \"megmentette Magyarországot attól, hogy átjáróház legyen\". ","shortLead":"Trump korábbi kampányfőnöke az új európai mozgalom vezéregyéniségének nevezte a magyar miniszterelnököt, aki...","id":"20180524_Bannon_Orban_vilagpolitikai_szereplo_lett_ezert_tamadjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3500958f-099f-41b3-b8d9-2437a3a7b9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab467730-eb3e-4904-8888-53902fbb6be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Bannon_Orban_vilagpolitikai_szereplo_lett_ezert_tamadjak","timestamp":"2018. május. 24. 19:39","title":"Bannon: Orbán világpolitikai szereplő lett, ezért támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d805406-d702-4897-88d5-90328d8a37c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnöksége úgy döntött, nem ismerik el Toroczkai platformját. ","shortLead":"A párt elnöksége úgy döntött, nem ismerik el Toroczkai platformját. ","id":"20180524_Fegyelmit_indit_Toroczkai_ellen_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d805406-d702-4897-88d5-90328d8a37c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed78348-a301-425c-ac6d-4d299456a693","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Fegyelmit_indit_Toroczkai_ellen_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 24. 20:28","title":"Fegyelmit indít Toroczkai ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel alapján a sofőr nem sokat foglalkozott azzal, hogy a lámpa pirosra váltott, szinte lassítás nélkül hajtott át rajta.","shortLead":"A felvétel alapján a sofőr nem sokat foglalkozott azzal, hogy a lámpa pirosra váltott, szinte lassítás nélkül hajtott...","id":"20180525_piros_lampa_gyalogatkelohely_reflex_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd7ebb4-8800-4560-9edc-8e4090eb08b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_piros_lampa_gyalogatkelohely_reflex_video","timestamp":"2018. május. 25. 04:01","title":"Piroson hajtott át az autós, a reflexe mentette meg a gyalogos életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos különbségek lehetnek a különböző ajánlatok között.","shortLead":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos...","id":"20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853a15b-6767-46f0-b2f6-e45e8576bf32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 11:04","title":"Gyereknapra bankszámlanyitás? Ha így csinálja, meg fogja köszönni a gyereke, mikor nagykorú lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, de hogy kitől, azt nem tudni - írja a friss HVG.","shortLead":"Szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, de hogy kitől, azt nem tudni - írja...","id":"20180524_Orban_legujabb_szinjateka_egyedul_a_vilag_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b1529-05e7-44d5-b67d-3698ce784792","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_legujabb_szinjateka_egyedul_a_vilag_ellen","timestamp":"2018. május. 24. 13:29","title":"Orbán legújabb színjátéka: egyedül a világ ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg az javasolta, hogy az orosz demokratákról nevezzék el a teret, de orosz ellenzékiekkel, valamint a Litvániában politikai menedékjogot kapott orosz állampolgárokkal találkozva megváltoztatta a véleményét.","shortLead":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg...","id":"20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835cd6fb-60e6-44ff-848f-9e3ad2a13849","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","timestamp":"2018. május. 24. 12:21","title":"Nyemcovról nevezték el Vilniusban az orosz követség előtti teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7777fd68-2be7-480d-a8b4-47a50dfa7229","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népszavazáson döntenek pénteken Írország polgárai arról, hogy megváltoztassák-e a szigorú abortusztörvényt, amely miatt évente ír nők ezrei utaznak külföldre, hogy művi terhességmegszakítást hajtsanak végre. Az előrejelzések szerint kis többségben vannak a reformpártiak.","shortLead":"Népszavazáson döntenek pénteken Írország polgárai arról, hogy megváltoztassák-e a szigorú abortusztörvényt, amely miatt...","id":"20180525_Megkezdodott_az_ir_abortuszreferendum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7777fd68-2be7-480d-a8b4-47a50dfa7229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d751-5677-492d-8787-cd8b3635b2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Megkezdodott_az_ir_abortuszreferendum","timestamp":"2018. május. 25. 08:01","title":"Megkezdődött az ír abortuszreferendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]