[{"available":true,"c_guid":"1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","shortLead":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","id":"20180524_Meleg_lesz_a_hetvege_de_barmikor_johet_egy_vihar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e96fd-fbee-47c6-a862-9c5fb57f7407","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Meleg_lesz_a_hetvege_de_barmikor_johet_egy_vihar","timestamp":"2018. május. 24. 15:46","title":"Meleg lesz a hétvége, de bármikor jöhet egy vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyesek valamilyen hóborttól fogva megtagadják magukban a nemzeti identitásukat, az európai identitásuk végett, mondta a Fidesz EP-képviselője az Európa Jövője című konferencián.","shortLead":"Egyesek valamilyen hóborttól fogva megtagadják magukban a nemzeti identitásukat, az európai identitásuk végett, mondta...","id":"20180524_Deutsch_szerint_Europa_ma_egy_atnevelotabor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36cedc4-8fac-4c4c-83e7-5e36b0115594","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Deutsch_szerint_Europa_ma_egy_atnevelotabor","timestamp":"2018. május. 24. 15:40","title":"Deutsch szerint Európa ma egy átnevelőtábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány egyáltalán nem veszi komolyan a netszerte egyre gyakrabban feltűnő kamuhírek problémáját.","shortLead":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány...","id":"20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb18ed6-233c-48bc-928f-df60c164d3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2018. május. 24. 17:03","title":"Ön szerint melyik a rosszabb: ha a kormány teszi ki a netre az álhíreket, vagy ha az üldözésük nevében másokat cenzúráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0886e51f-dee8-4fe4-a878-0ed20157e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Seggnyalas_csucsot_dontott_a_Nemzeti_Sport_Orban_a_legenda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0886e51f-dee8-4fe4-a878-0ed20157e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f4438-d658-40dd-aa49-8a178553829e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Seggnyalas_csucsot_dontott_a_Nemzeti_Sport_Orban_a_legenda","timestamp":"2018. május. 24. 10:31","title":"Seggnyaláscsúcsot döntött a Nemzeti Sport: Orbán, a legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","shortLead":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","id":"20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cb6c04-1ee1-4fa7-b2e2-e04d00ed88a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","timestamp":"2018. május. 25. 09:23","title":"Nem volt jogosítványa a Ceglédbercelnél balesetet okozó román sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","shortLead":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","id":"20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6fde3-be36-42bb-b2dc-291bac6da6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","timestamp":"2018. május. 25. 16:04","title":"Megint a Gazpromtól veszünk gázt, még mindig nem tudjuk, mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c86c500-15a8-4863-8add-bd67df92f968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy kriptopénz-bányászatból szerez bevételt fejlesztőinek egy malware, még azt is bünteti, ha nem igazán erős antivírus fut egy számítógépen.","shortLead":"Amellett, hogy kriptopénz-bányászatból szerez bevételt fejlesztőinek egy malware, még azt is bünteti, ha nem igazán...","id":"20180524_winstarnssmminer_kriptopenz_banyasz_malware","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c86c500-15a8-4863-8add-bd67df92f968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d18b3e-4dac-4d71-aaf3-b383e498d197","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_winstarnssmminer_kriptopenz_banyasz_malware","timestamp":"2018. május. 24. 07:02","title":"Vigyázat, brutális vírus támadja a windowsos PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","shortLead":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","id":"20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a848511-9b39-4f0a-bf0e-a106954d6573","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","timestamp":"2018. május. 25. 16:05","title":"Kovács Áron Hosszú Katinkáék házasságáról: Ne menjünk le kutyába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]