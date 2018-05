Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","shortLead":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","id":"20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448acf4-2749-4c0a-a19d-4dcb1b472df8","keywords":null,"link":"/sport/20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","timestamp":"2018. május. 24. 10:05","title":"Rejtélyesen nyilatkozott a kupabukta után a Puskás Akadémia edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","shortLead":"Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","id":"20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d1e684-3c3b-49a5-ade3-3deca8f557f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 10:43","title":"Macron mellett egy magyart is díjaztak az év európai vezetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba046b6-c323-49b8-9bbe-0343aae2fe6a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ez a támadás fájhat a magyar kormánypártnak. A Human Rights Watch a német konzervatívok körében lobbizik mostantól azért, hogy az Európai Néppárt zárja ki sorai közül a Fideszt. A nemzetközi kampány indulását belejelentő Wenzel Michalski a hvg.hu kérdésére szerdán azt mondta: most kell mindenkinek eldöntenie, melyik oldalon áll a populizmus által okozott politikai válságban. A HRW németországi igazgatója azt mondja: lát esélyt a Fidesz kizárására, mert sokak számára kellemetlenné vált az európai értékek magyarországi megsértése.","shortLead":"Ez a támadás fájhat a magyar kormánypártnak. A Human Rights Watch a német konzervatívok körében lobbizik mostantól...","id":"20180523_HRWirodavezeto_Orbannak_globalis_hatasa_van_es_eljott_a_politikai_kuzdelem_ideje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba046b6-c323-49b8-9bbe-0343aae2fe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8391443-e529-4dd2-b819-cbe3a176997a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_HRWirodavezeto_Orbannak_globalis_hatasa_van_es_eljott_a_politikai_kuzdelem_ideje","timestamp":"2018. május. 23. 16:59","title":"HRW-igazgató: Orbán hatása globális, eljött az idő megküzdeni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","shortLead":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","id":"20180524_Meleg_lesz_a_hetvege_de_barmikor_johet_egy_vihar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e96fd-fbee-47c6-a862-9c5fb57f7407","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Meleg_lesz_a_hetvege_de_barmikor_johet_egy_vihar","timestamp":"2018. május. 24. 15:46","title":"Meleg lesz a hétvége, de bármikor jöhet egy vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vezéreszme Orbán szerint a kereszténydemokrácia lesz, amely megvédi a határokat és az egy férfi–egy nő kapcsolatára épülő családeszmét is. ","shortLead":"Az új vezéreszme Orbán szerint a kereszténydemokrácia lesz, amely megvédi a határokat és az egy férfi–egy nő...","id":"20180525_Orban_A_liberalis_demokracia_kiurult_uj_vezereszmere_van_szukseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeaf34f-e62b-42a4-8f7e-c1640f78e793","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Orban_A_liberalis_demokracia_kiurult_uj_vezereszmere_van_szukseg","timestamp":"2018. május. 25. 07:55","title":"Orbán: A liberális demokrácia kiürült, új vezéreszmére van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben – értesült a Variety.com.","shortLead":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben –...","id":"20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c40f26-8705-45f2-935b-d3de401a8c47","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","timestamp":"2018. május. 24. 12:13","title":"Idris Elba eljátssza Quasimodót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik újabb dollármilliárdokkal növelni a nemzetközi szövetség bevételeit.","shortLead":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik...","id":"20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39350784-e372-4519-acd2-2a023dcc79d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","timestamp":"2018. május. 24. 06:17","title":"Irdatlanul sok pénzt nyomna a FIFA a nagy klubfociba, amiből nekünk csak kicsi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]