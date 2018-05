Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","shortLead":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","id":"20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f141dcc-5a66-4ce5-a928-956b66d6244c","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","timestamp":"2018. május. 24. 20:26","title":"Több egyetemen is új rektorokat nevezett ki Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d1ce2-a0f8-4004-8e20-f2bda6034e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","timestamp":"2018. május. 24. 12:10","title":"Gulyás Gergely odaszúrt: \"ebben a műfajban Lázár János is tovább él\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da03a4ed-78ab-4c21-880a-7cdfe3b9723e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Luis, légy erős !- ez az SMS érkezett a Néppárt exkincstárnokához a miniszterelnöktől. Mariano Rajoy spanyol kormányfő nemhiába aggódott: 33 éves börtönbüntetésre és 44 millió eurós pénzbüntetésre ítélte a bíróság a Néppárt egykori kincstárnokát. Magát a kormányfőt is meghallgatta a bíróság a feketekassza ügyében: Mariano Rajoy mindent tagadott.","shortLead":"Luis, légy erős !- ez az SMS érkezett a Néppárt exkincstárnokához a miniszterelnöktől. Mariano Rajoy spanyol kormányfő...","id":"20180525_Feketekassza_a_Neppartban_bukik_a_jobboldali_spanyol_kormany_a_korrupcio_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da03a4ed-78ab-4c21-880a-7cdfe3b9723e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a574d-2175-4198-a9f9-d3f93a2a1860","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Feketekassza_a_Neppartban_bukik_a_jobboldali_spanyol_kormany_a_korrupcio_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 13:29","title":"Feketekassza a Néppártban, bukik a jobboldali spanyol kormány a korrupció miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára visszahívják Brüsszeltől Lisszabonon át Athénig. Első nemzetközi produkcióban készült előadásuk, a Nehéz istennek lenni Ausztráliába is eljutott. A Gyömrői úti raktárépületben két kamionon játszódó hiperrealista valóságshow négy év szünet után szerepel ismét a Trafó műsorán. A Proton Színház két alapítójával, Mundruczó Kornéllal és Büki Dóra ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára...","id":"20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02acb84-598e-42a8-b52e-309b7a559c71","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","timestamp":"2018. május. 23. 20:00","title":"\"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489fb67f-9dd0-47df-b02d-072a006514cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Paulson nem érti az értetlenkedést.","shortLead":"Sarah Paulson nem érti az értetlenkedést.","id":"20180524_Ha_hetero_kapcsolatban_a_korkulonbseg_nem_akadaly_miert_lenne_az_32_ev_egy_leszbikus_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489fb67f-9dd0-47df-b02d-072a006514cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f028218-2559-4891-babf-33975a24dcb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ha_hetero_kapcsolatban_a_korkulonbseg_nem_akadaly_miert_lenne_az_32_ev_egy_leszbikus_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 24. 11:08","title":"Ha hetero kapcsolatban a korkülönbség nem akadály, miért lenne az 32 év egy leszbikus kapcsolatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e707777e-ac21-4f8b-a0d0-d7a6cb41eebb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Danny Boyle kapta a feladatot, az ő elképzelései szerint készül a sorozat 25. része.","shortLead":"Az Oscar-díjas Danny Boyle kapta a feladatot, az ő elképzelései szerint készül a sorozat 25. része.","id":"20180525_igazi_sztar_rendezi_a_kovetkezo_james_bond_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e707777e-ac21-4f8b-a0d0-d7a6cb41eebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30a0954-4033-4100-bd74-d1b3de7f01b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_igazi_sztar_rendezi_a_kovetkezo_james_bond_filmet","timestamp":"2018. május. 25. 10:48","title":"Igazi sztár rendezi a következő James Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]