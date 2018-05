Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra napirendre kerüljön Fadrusz János pozsonyi szobrának ügye? – kérdezi a Műértő legfrissebb számában a szerző.



","shortLead":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra...","id":"20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616191-522a-4a68-9dc2-6b5ebcf5d134","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","timestamp":"2018. május. 25. 20:15","title":"Félresikerült kezdeményezés - Mária Terézia emlékműve Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","shortLead":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","id":"20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6fde3-be36-42bb-b2dc-291bac6da6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","timestamp":"2018. május. 25. 16:04","title":"Megint a Gazpromtól veszünk gázt, még mindig nem tudjuk, mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokadik ügyben járt el a GVH.","shortLead":"A sokadik ügyben járt el a GVH.","id":"20180525_Ujabb_udulesi_ceggel_trukkozo_ceg_kapott_maximalis_birsagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c48a913-ea1b-4e9c-9a75-6730d4189fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Ujabb_udulesi_ceggel_trukkozo_ceg_kapott_maximalis_birsagot","timestamp":"2018. május. 25. 11:52","title":"Újabb üdülési céggel trükköző cég kapott maximális bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc53f18-8490-42f9-b05e-fa1d21b0b73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 58 éves férfi az Alföld több településén is idős emberek házába jutott be csellel, majd készpénzt és iratokat vitt el tőlük.","shortLead":"Az 58 éves férfi az Alföld több településén is idős emberek házába jutott be csellel, majd készpénzt és iratokat vitt...","id":"20180525_Nyugdijasokat_fosztott_ki_az_alfoldi_ferfi_a_rendorseg_elkapta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc53f18-8490-42f9-b05e-fa1d21b0b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e2a46b-797e-4a73-9468-bd96c9458c81","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nyugdijasokat_fosztott_ki_az_alfoldi_ferfi_a_rendorseg_elkapta","timestamp":"2018. május. 25. 20:51","title":"Nyugdíjasokat fosztott ki az alföldi férfi, a rendőrség elkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sokan megijedtek, mert azt hitték, visszatoloncolják őket Líbiába.","shortLead":"Sokan megijedtek, mert azt hitték, visszatoloncolják őket Líbiába.","id":"20180526_1400_menekultek_mentettek_ki_a_Foldkozitengerbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46811921-8a2e-47b4-9095-7d8c8be87744","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_1400_menekultek_mentettek_ki_a_Foldkozitengerbol","timestamp":"2018. május. 26. 08:31","title":"1400 menekültek mentettek ki a Földközi-tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar származású milliárdos egy konzervatív brit lapba írt cikket a főbb érveiről.","shortLead":"A magyar származású milliárdos egy konzervatív brit lapba írt cikket a főbb érveiről.","id":"20180526_Soros_ezert_ellenzem_a_Brexitet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4483c1c3-6471-4bea-a78a-ebeca1ae50d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Soros_ezert_ellenzem_a_Brexitet","timestamp":"2018. május. 26. 14:30","title":"Soros: ezért ellenzem a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a műszaki hibás szerelvény, ezért ritkítják a járatokat. ","shortLead":"Sok a műszaki hibás szerelvény, ezért ritkítják a járatokat. ","id":"20180525_csepeli_hev_ritkabban_jar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac97ad62-7b04-4b64-8eb6-d8cfd750e345","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_csepeli_hev_ritkabban_jar","timestamp":"2018. május. 25. 15:57","title":"Nagyon elfáradtak a csepeli HÉV-ek, többet ki kellett vonni a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása helyszínén - állítja az újságíró családjának ügyvédje.","shortLead":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása...","id":"20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d997e-374c-490d-a523-a7ff7338b081","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. május. 26. 15:00","title":"Hibázott a rendőrség a szlovák újságíró-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]