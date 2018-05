Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9cc451d-97c1-4ef6-a006-326a7e2eacd8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Skóciában egyelőre nincs napirenden újabb függetlenségi népszavazás kiírása, de a kormánypárt friss tanulmányában már megpróbálják megjósolni, mi történne a fonttal, illetve mikor lehetne Skóciának saját fizetőeszköze.","shortLead":"Skóciában egyelőre nincs napirenden újabb függetlenségi népszavazás kiírása, de a kormánypárt friss tanulmányában már...","id":"20180525_skocia_legalabb_tiz_evig_nem_engedne_el_a_fontot_ha_fuggetlenne_valna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc451d-97c1-4ef6-a006-326a7e2eacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5cb6a1-64ef-430d-b090-c71ff0020524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_skocia_legalabb_tiz_evig_nem_engedne_el_a_fontot_ha_fuggetlenne_valna","timestamp":"2018. május. 25. 18:50","title":"Skócia legalább tíz évig nem engedné el a fontot, ha függetlenné válna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és a NATO részéről is felszólították Oroszországot, hogy ismerje el felelősségét, Ukrajna már vádemelést sürget.","shortLead":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és...","id":"20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652716b7-51f3-48cf-9aac-1071460d90eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","timestamp":"2018. május. 25. 16:26","title":"Ukrajna vádemelést sürget a lelőtt maláj gép ügyében, az oroszok tagadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","shortLead":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","id":"20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389427f-4b8d-46bf-9a81-d2fcf203e2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","timestamp":"2018. május. 24. 15:57","title":"Szeptembertől feltúrják a Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre nincs tökéletes ellenszere, viszont védekezni lehet ellene.","shortLead":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre...","id":"20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca08347-4e9f-4dde-b506-70850e7c5e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","timestamp":"2018. május. 25. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Akkor most ellenőrizze, milyen routere van, 14 típus került bajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. A férfi a gyilkosság után élettársát betakarta, rázárta a lakást és elment.","shortLead":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. A férfi a gyilkosság után...","id":"20180525_Bortonbol_szabadulva_ismerte_meg_a_not_agyonverte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5118817-4324-402c-a63a-8b5e52e58abf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Bortonbol_szabadulva_ismerte_meg_a_not_agyonverte","timestamp":"2018. május. 25. 21:08","title":"Börtönből szabadulva ismerte meg a nőt, agyonverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számítógépes modellel fejtették meg amerikai tudósok, miért nőtt aránytalanul nagyra az ember agya az evolúció során, eredményeik szerint a legfontosabb tényezők nem társadalmiak, hanem gazdaságiak voltak: az élelem megszerzése, tárolása, eszközök készítése.","shortLead":"Számítógépes modellel fejtették meg amerikai tudósok, miért nőtt aránytalanul nagyra az ember agya az evolúció során...","id":"20180525_miert_aranytalanul_nagy_emberi_agy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7021129a-617b-49b7-a503-7c38896eae5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_miert_aranytalanul_nagy_emberi_agy","timestamp":"2018. május. 25. 15:03","title":"Megfejtették, miért nőtt aránytalanul nagyra az ember agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","shortLead":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","id":"20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6d483-fb5e-4d21-beda-f0061c9e9258","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 07:19","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","shortLead":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","id":"20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c485819-a7a6-490a-bd57-cd8baddacf59","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2018. május. 25. 09:53","title":"Obi-Wanról és Boba Fettről is készül egy-egy új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]