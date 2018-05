Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen balesetek is voltak. ","shortLead":"Több helyen balesetek is voltak. ","id":"20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5f570-74e4-4262-b609-51959b8197e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","timestamp":"2018. május. 25. 08:44","title":"Óriásiak a dugók a főváros környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ukrán, macedón és szerb teherautóban elbújt határsértőket fogott el a rendőrség.","shortLead":"Ukrán, macedón és szerb teherautóban elbújt határsértőket fogott el a rendőrség.","id":"20180524_Kamionokba_rejtozve_probalnak_bejutni_a_migransok_az_orszagba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85fcf45-7908-4c0e-9a14-7cf62ca68c68","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Kamionokba_rejtozve_probalnak_bejutni_a_migransok_az_orszagba","timestamp":"2018. május. 24. 09:29","title":"Kamionokba rejtőzve próbálnak bejutni a migránsok az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2701ba42-c9b4-46e0-8d6e-b6d90dba72f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP politikusa azt mondta, Fodor Gábornak el kellene gondolkodni, hogy van-e még gerince egyáltalán, és hogy folytatnia kell-e a politikai pályafutását vagy ideje befejezni.","shortLead":"Az MSZP politikusa azt mondta, Fodor Gábornak el kellene gondolkodni, hogy van-e még gerince egyáltalán, és...","id":"20180524_Bangone_belerugott_Fodor_Gaborba_es_az_MSZP_volt_elnokebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2701ba42-c9b4-46e0-8d6e-b6d90dba72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3327be12-f11f-465b-9d80-b1bf3f14c550","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Bangone_belerugott_Fodor_Gaborba_es_az_MSZP_volt_elnokebe","timestamp":"2018. május. 24. 10:12","title":"Bangóné belerúgott Fodor Gáborba és az MSZP volt elnökébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d1ce2-a0f8-4004-8e20-f2bda6034e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","timestamp":"2018. május. 24. 12:10","title":"Gulyás Gergely odaszúrt: \"ebben a műfajban Lázár János is tovább él\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d5a63-c8b8-4263-a6b0-e20376ab6b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többen is lencsevégre kapták a földet ért felhőtölcsért. ","shortLead":"Többen is lencsevégre kapták a földet ért felhőtölcsért. ","id":"20180524_Tornado_volna_Tolna_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d5a63-c8b8-4263-a6b0-e20376ab6b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ba4ac2-0a73-466e-ba0b-fa20b7052b18","keywords":null,"link":"/idojaras/20180524_Tornado_volna_Tolna_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 15:12","title":"Tornádó volt Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","shortLead":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","id":"20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0723a83-2815-48e8-bb4f-a22711293d13","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 15:31","title":"Már az Országház is ott van a világ 10 legnépszerűbb látnivalója között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","shortLead":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","id":"20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c485819-a7a6-490a-bd57-cd8baddacf59","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2018. május. 25. 09:53","title":"Obi-Wanról és Boba Fettről is készül egy-egy új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1248cb1-4f03-402e-8cc9-91dae50ba843","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp most virágzik a mák, ezt örökítette meg az MTI fotósa a Zala megyei Milejszeg határában. ","shortLead":"Épp most virágzik a mák, ezt örökítette meg az MTI fotósa a Zala megyei Milejszeg határában. ","id":"20180524_Fotok_Gyonyoruek_a_makmezok_Zalaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1248cb1-4f03-402e-8cc9-91dae50ba843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665c490-0e42-4272-b31d-0603935dbeb6","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Fotok_Gyonyoruek_a_makmezok_Zalaban","timestamp":"2018. május. 24. 17:41","title":"Fotók: Gyönyörűek a mákmezők Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]