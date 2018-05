Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A komáromi Monostori Erődben kezdődik hétfőn az idei Pálinka Országkóstoló, ahol több száz főzetet bírálnak el.","shortLead":"A komáromi Monostori Erődben kezdődik hétfőn az idei Pálinka Országkóstoló, ahol több száz főzetet bírálnak el.","id":"20180526_Lenne_biro_ezen_a_versenyen_Az_orszag_legjobb_palinkajat_keresik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a8f043-81f1-4bf6-9f28-97619f90cf6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180526_Lenne_biro_ezen_a_versenyen_Az_orszag_legjobb_palinkajat_keresik","timestamp":"2018. május. 26. 09:36","title":"Lenne bíró ezen a versenyen? Az ország legjobb pálinkáját keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott az első, igazán fájdalmasnak ígérkező pofonba a Facebook és a tulajdonában álló két másik szolgáltatás, az Instagram és a WhatsApp. Más területen ugyan, de a Google is hibázhatott. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott...","id":"20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e15f4-f319-454d-8359-ed13afe3db95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","timestamp":"2018. május. 26. 13:03","title":"Máris nekimentek a Facebooknak és a Google-nek: megsérthették a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter megvédte a közigazgatási bíróságok felállítását.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter megvédte a közigazgatási bíróságok felállítását.","id":"20180526_Trocsanyi_nem_serul_a_biroi_fuggetlenseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6364b042-187d-4ee7-b8fd-84e9f788f34a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Trocsanyi_nem_serul_a_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2018. május. 26. 07:29","title":"Trócsányi: nem sérül a bírói függetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy működését? Melyek a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az egyetem elkezdésekor a hatékony alkalmazkodás kulcstényezői? Mi segíti a nehézségekkel való sikeres megküzdést? Milyen szerepük volt a papoknak és lelkészeknek a falvakban és kisvárosokban a történelmi Magyarországon és Erdélyben? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ az MTA Lendület programjának ez évi nyertesei. Az idei 21 új kutatócsoporttal együtt eddig összesen 164 Lendület-kutatócsoport alakult. Az MTA 2018-ban 3,54 milliárd forintot fordít a kutatócsoportok támogatására.","shortLead":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy...","id":"20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef962ce-db0e-4847-ac6f-a17ae80539b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","timestamp":"2018. május. 26. 11:03","title":"21 ígéretes magyar kutató, akik még a rákot is megértenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c504b9-7e2b-494a-bbee-1625795b38c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszafogott volt minden, kivéve Grant gyűrűje. ","shortLead":"Visszafogott volt minden, kivéve Grant gyűrűje. ","id":"20180527_Ime_Hugh_Grant_eskuvoi_kepei_szokatlan_gyurut_viselt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c504b9-7e2b-494a-bbee-1625795b38c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2e05cf-a27d-4312-be2f-9d3277db9430","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ime_Hugh_Grant_eskuvoi_kepei_szokatlan_gyurut_viselt","timestamp":"2018. május. 27. 11:13","title":"Íme Hugh Grant esküvői képei, szokatlan gyűrűt viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70fc3-18d2-41f7-b0d0-d4bf6a034fd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","timestamp":"2018. május. 26. 17:15","title":"Ricciardo volt a leggyorsabb Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","shortLead":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","id":"20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a848511-9b39-4f0a-bf0e-a106954d6573","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","timestamp":"2018. május. 25. 16:05","title":"Kovács Áron Hosszú Katinkáék házasságáról: Ne menjünk le kutyába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c441d139-5d92-4c0c-8328-a134eb2e71e2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az unióban 25 ezer, Magyarországon több mint 600 állampolgár veszíti életét évente közúti balesetben. Vajon az alkoholfogyasztás, az úthálózat minősége, a sebességkorlátok vagy az autók életkora befolyásolja a nemzeti statisztikákat? A képre kattintva az infografikát kinagyítva is böngészheti!","shortLead":"Az unióban 25 ezer, Magyarországon több mint 600 állampolgár veszíti életét évente közúti balesetben. Vajon...","id":"201821__varosnyi_aldozat__alkohol_vagy_autopalya__a_roncsok_bosszuja__halalos_iramban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c441d139-5d92-4c0c-8328-a134eb2e71e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4bc746-7381-43fb-bfd1-13cefecab6da","keywords":null,"link":"/cegauto/201821__varosnyi_aldozat__alkohol_vagy_autopalya__a_roncsok_bosszuja__halalos_iramban","timestamp":"2018. május. 26. 07:45","title":"Ezt kell tudni arról, mi teszi életveszélyessé az autózást az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]