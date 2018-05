Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70fc3-18d2-41f7-b0d0-d4bf6a034fd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","timestamp":"2018. május. 26. 17:15","title":"Ricciardo volt a leggyorsabb Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy macskaszkadőr?","shortLead":"Egy macskaszkadőr?","id":"20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e57df2-484c-4600-9e7f-86068b37f7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","timestamp":"2018. május. 27. 12:50","title":"Videó: egy 100-zal hajtó kocsi tetején volt egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","shortLead":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","id":"20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f364ca7b-e20c-4b6f-8aa0-9559def2e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","timestamp":"2018. május. 25. 20:40","title":"Halálos baleset történt, lezárták a 61-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. 