[{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz tagadja, hogy beavatkozna a szlovéniai választási kampányba.","shortLead":"A Fidesz tagadja, hogy beavatkozna a szlovéniai választási kampányba.","id":"20180526_Illegalis_kampanyfinanszirozast_folytat_a_Fidesz_a_szomszedunkban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8c6660-6ae5-448b-b5b9-da32ad67d2af","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Illegalis_kampanyfinanszirozast_folytat_a_Fidesz_a_szomszedunkban","timestamp":"2018. május. 26. 13:20","title":"Illegális kampányfinanszírozást folytat a Fidesz a szomszédunkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Furcsa nyilatkozatot adott Ronaldo, távozhat a Real Madridból.","shortLead":"Furcsa nyilatkozatot adott Ronaldo, távozhat a Real Madridból.","id":"20180527_Cristiano_Ronaldo_elszolta_magat_a_BL_donto_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ba7cb-119f-4d63-926f-d568ac31cb41","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Cristiano_Ronaldo_elszolta_magat_a_BL_donto_utan","timestamp":"2018. május. 27. 08:04","title":"Cristiano Ronaldo elszólta magát a BL döntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel Nyugat-Európában kiemelt helyen foglalkoznak. Sokat kellene tenni a gyerekek mentálhigiénés állapotának javításáért is, hiszen – hogy elöljáróban csak egy adatot emeljünk ki – minden második héten öngyilkos lesz egy kamasz.","shortLead":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel...","id":"20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3de262-9e22-4e2a-9658-ea64b3c0544b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","timestamp":"2018. május. 26. 12:30","title":"A gyereknapi buli küszöbén van itt lesújtó jelentés a magyar gyerekekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről is.","shortLead":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről...","id":"20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f5bb38-2f1b-4955-85c6-50f60a932f16","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","timestamp":"2018. május. 25. 18:23","title":"Presser Gábor: A tervezett halottak száma egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A komáromi Monostori Erődben kezdődik hétfőn az idei Pálinka Országkóstoló, ahol több száz főzetet bírálnak el.","shortLead":"A komáromi Monostori Erődben kezdődik hétfőn az idei Pálinka Országkóstoló, ahol több száz főzetet bírálnak el.","id":"20180526_Lenne_biro_ezen_a_versenyen_Az_orszag_legjobb_palinkajat_keresik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a8f043-81f1-4bf6-9f28-97619f90cf6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180526_Lenne_biro_ezen_a_versenyen_Az_orszag_legjobb_palinkajat_keresik","timestamp":"2018. május. 26. 09:36","title":"Lenne bíró ezen a versenyen? Az ország legjobb pálinkáját keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","shortLead":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","id":"20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a848511-9b39-4f0a-bf0e-a106954d6573","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","timestamp":"2018. május. 25. 16:05","title":"Kovács Áron Hosszú Katinkáék házasságáról: Ne menjünk le kutyába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","shortLead":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","id":"20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a89331-6c6a-4700-9bb7-43cb93d89c75","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 25. 18:49","title":"Trump mégis találkozna Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség.","shortLead":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette...","id":"20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944fc89-dd7a-4c19-8718-ed22d3724683","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 15:29","title":"Vége: Letartóztatták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]