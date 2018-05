Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök este több szakszervezettel megállapodtak, és már csak a kamionsofőrök \"radikális kisebbsége\" folytatja az országok fő közlekedési útvonalainak eltorlaszolását.","shortLead":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök...","id":"20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49781a6-0151-41ea-8f00-e69f54b4a918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","timestamp":"2018. május. 25. 21:58","title":"Bevethetik a hadsereget a sztrájkoló kamionsofőrök ellen Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pert is elbukott Török Márk, de nem adja fel, most az Alkotmánybírósághoz fordult annak reményében, hogy a testület megsemmisíti majd a felsőoktatási törvény egy pontját, hogy ő 32 évesen is diákvezérként tengesse mindennapjait.","shortLead":"Több pert is elbukott Török Márk, de nem adja fel, most az Alkotmánybírósághoz fordult annak reményében...","id":"20180525_Nem_akar_kiszallni_a_tulkoros_szegedi_HOKelnok_ujabb_csataba_kezdett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa17e28c-6dc1-48eb-9c4c-d5d9ca44ba24","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_akar_kiszallni_a_tulkoros_szegedi_HOKelnok_ujabb_csataba_kezdett","timestamp":"2018. május. 25. 10:12","title":"Nem akar kiszállni a túlkoros szegedi HÖK-elnök, újabb csatába kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"sport","description":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem találkoztak. Az ukrán fővárosban mindenesetre hatalmas a biztonsági készültség. Esélylatolgató hangulatjelentés a helyszínről.","shortLead":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem...","id":"20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b88e54-120e-4682-9264-377f32d4b735","keywords":null,"link":"/sport/20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","timestamp":"2018. május. 26. 11:42","title":"Tizenharmadszor a Real, vagy hatodszor a Liverpool? Kijev ezerrel készül a döntőre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk technológiai guru az online fizetés, az űrbisznisz, az autóipar és az akkumulátorgyártás után legújabb ötletével az építőiparnak kíván némi innovációs löketet adni.","shortLead":"Elon Musk technológiai guru az online fizetés, az űrbisznisz, az autóipar és az akkumulátorgyártás után legújabb...","id":"20180525_elon_musk_the_boring_company_tegla","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e003d58b-d6e0-4606-a0ec-021dc5a4da57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_elon_musk_the_boring_company_tegla","timestamp":"2018. május. 25. 12:03","title":"Elon Musk új ötlete: olyan téglákat kellene gyártani, melyekkel legózva lehet igazi házat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5022e-e1d9-4d7d-8e50-322dbb74464b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több déli járásra első- és másodfokú riasztás érvényes felhőszakadás illetve heves zivatar miatt. Éjjel a Duna-Tisza közén a legvalószínűbb zivatar kialakulása, szombaton pedig ismét az ország középső valamint keleti részén.","shortLead":"Több déli járásra első- és másodfokú riasztás érvényes felhőszakadás illetve heves zivatar miatt. Éjjel a Duna-Tisza...","id":"20180525_riasztas_viharos_pentek_este_varhato_delen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09a5022e-e1d9-4d7d-8e50-322dbb74464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2b483-f0f6-4aac-8feb-571aa2c5f1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_riasztas_viharos_pentek_este_varhato_delen","timestamp":"2018. május. 25. 18:06","title":"Riasztás: viharos péntek este várható délen – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes ételkülönlegessége a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán rendezett versenyen.","shortLead":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes...","id":"20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454786c6-3289-4e94-8f82-b53426e62c80","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","timestamp":"2018. május. 26. 19:58","title":"Kíváncsi rá, milyen lehet megenni egy Belfegort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fae7d2-6473-4611-aa40-7b8cea9b8e39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt egy gyerek, sokan eltűntek.","shortLead":"Meghalt egy gyerek, sokan eltűntek.","id":"20180526_Ijeszto_ciklon_csapott_le_az_Arabfelszigetre__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fae7d2-6473-4611-aa40-7b8cea9b8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760dc88f-72e3-4754-a9ba-d45866216793","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Ijeszto_ciklon_csapott_le_az_Arabfelszigetre__video","timestamp":"2018. május. 26. 10:43","title":"Ijesztő ciklon csapott le az Arab-félszigetre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d315fa-f54f-4529-a513-ae1b13bc4a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszólag a tüntetésektől pihenni sem tudó szomszédokat védené a kormány legújabb terve, valójában pontosan sejthető, hogy a politikusok magukat próbálják megvédeni a demonstrálóktól.","shortLead":"Látszólag a tüntetésektől pihenni sem tudó szomszédokat védené a kormány legújabb terve, valójában pontosan sejthető...","id":"20180526_Mindenhol_lehet_tuntetni_kiveve_ahol_emberek_laknak__mit_tervez_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d315fa-f54f-4529-a513-ae1b13bc4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3462525-d23c-4055-9bbd-d4f3a3b099bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Mindenhol_lehet_tuntetni_kiveve_ahol_emberek_laknak__mit_tervez_a_kormany","timestamp":"2018. május. 26. 07:00","title":"\"Mindenhol lehet tüntetni, kivéve, ahol emberek laknak\" – a szomszédokra mutogat a kormány az újabb korlátozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]