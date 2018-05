Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","shortLead":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","id":"20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb91089-905d-47d8-959c-d8cf5c9ae319","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"Római: a mobilgátpárti egyesület most a büféknek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f59f9c-61f1-43fb-b881-57ff321d9570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikkben foglalkozott a kormányközeli Lokál Hosszú Katinkával, Shane Tusuppal és Dudás Dániel úszóval. A cikkben megszólal Hosszú Katinka apja is, aki valójában nem nyilatkozott. A Lokál így olyan mondatokat és információkat közölt Hosszú István nyilatkozataként, amelyek egyáltalán nem fedik a valóságot, és személyiségi jogot sértenek.","shortLead":"Terjedelmes cikkben foglalkozott a kormányközeli Lokál Hosszú Katinkával, Shane Tusuppal és Dudás Dániel úszóval...","id":"20180528_Hosszu_Katinka_apja_nem_is_nyilatkozott_a_Lokalnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f59f9c-61f1-43fb-b881-57ff321d9570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8cc-b73b-483d-bd1b-ad326c7efa4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hosszu_Katinka_apja_nem_is_nyilatkozott_a_Lokalnak","timestamp":"2018. május. 28. 10:34","title":"Hosszú Katinka apja nem is nyilatkozott a Lokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","id":"20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0097331-6006-4ab9-8309-76ac3dd9cd21","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 28. 14:11","title":"Ingatlanos cégét viszi a tőzsdére Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","shortLead":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","id":"20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44464dea-c774-41a7-ab6d-0efc6b73e3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","timestamp":"2018. május. 28. 16:27","title":"Szijjártó: Tudomásul kell venni, hogy Orbán fakenews-gyárnak tartja az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte a tudnivalókat.","shortLead":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte...","id":"20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3322e98-8ca1-486c-a0a7-bdfcde47fc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Mikor éri meg a nagyszülőnek gyesre menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az illatszerboltokba és a bútorboltokba érdemes elszegődni, a sor végén a könyvesek, zöldségesek és a hentesboltok kullognak, az alacsonyabb áfa viszont feljebb nyomta a halasok bérét – írta a blokkk.com.","shortLead":"Az illatszerboltokba és a bútorboltokba érdemes elszegődni, a sor végén a könyvesek, zöldségesek és a hentesboltok...","id":"20180528_170_ezer_forint_alatt_nincs_ember__itt_az_eladok_berrangsora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec114c55-b8bb-454b-b589-afe73380dbde","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180528_170_ezer_forint_alatt_nincs_ember__itt_az_eladok_berrangsora","timestamp":"2018. május. 28. 11:35","title":"„170 ezer forint alatt nincs ember” – itt az eladók bérrangsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kudarcba fulladt kormányalakítás után az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vasárnap este Sergio Mattarella leváltását vetette fel, mivel az államfő nemet mondott az M5S és a Liga pénzügyminiszter-jelöltjére és ezzel megvétózta a két párt közös kormányának megalakulását.","shortLead":"A kudarcba fulladt kormányalakítás után az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vasárnap este Sergio Mattarella leváltását vetette...","id":"20180527_Romai_bomba_az_allamfo_megvetozza_a_penzugyminisztert_a_partok_kiakadtak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cb602d-0d1b-4fd2-bbe4-3e525bd61c0c","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Romai_bomba_az_allamfo_megvetozza_a_penzugyminisztert_a_partok_kiakadtak","timestamp":"2018. május. 27. 20:08","title":"Római bomba: mégsem lesz új kormány, durvul a politikai harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","shortLead":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","id":"20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd199-3843-4809-a8fd-ae2b816a64dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2018. május. 28. 14:16","title":"A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]