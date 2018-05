Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","shortLead":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","id":"20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b185a07-ea3c-42e3-bc65-e01b6936bc5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","timestamp":"2018. május. 28. 08:21","title":"Jönnek a dízelgyilkos elektromos buszok – nem, nem a trolikra gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több modell is érintett.","shortLead":"Több modell is érintett.","id":"20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2e65-7f80-46b7-b142-d7afb6901f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","timestamp":"2018. május. 27. 12:17","title":"600 ezer járművet hívhat vissza a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","shortLead":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","id":"20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1699460-cc4c-460b-9250-db614fa6682f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","timestamp":"2018. május. 26. 16:46","title":"Meglepetés nélkül zajlott az LMP társelnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást - közölte a kijevi rendőrség. \r

","shortLead":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást...","id":"20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e9f9e0-03ec-43b3-b5fe-46553c7646b0","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","timestamp":"2018. május. 26. 16:07","title":"Bombariadó és más incidensek Kijevben a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az ausztrál popsztárt a nyolcvanas évek végén ismerte meg a világ, és az elmúlt 30 évben végig sikeres és fontos szereplő tudott maradni, ráadásul többnyire nem csak fülbemászó, hanem élvezetes popzenével. 5 dalt választottunk ki a gazdag Kylie-diszkográfiából.","shortLead":"Az ausztrál popsztárt a nyolcvanas évek végén ismerte meg a világ, és az elmúlt 30 évben végig sikeres és fontos...","id":"20180528_Kylie_Minogue_50_5_slager","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02589b0-b4c9-4d05-9d15-6705c144432b","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Kylie_Minogue_50_5_slager","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Ma 50 éves Kylie Minogue – hallgasson világslágereket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","shortLead":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","id":"20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2d506-00a2-462d-92b4-cab0cd448fae","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","timestamp":"2018. május. 27. 11:43","title":"Kiderült, kivel fagyizott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott az első, igazán fájdalmasnak ígérkező pofonba a Facebook és a tulajdonában álló két másik szolgáltatás, az Instagram és a WhatsApp. Más területen ugyan, de a Google is hibázhatott. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott...","id":"20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e15f4-f319-454d-8359-ed13afe3db95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","timestamp":"2018. május. 26. 13:03","title":"Máris nekimentek a Facebooknak és a Google-nek: megsérthették a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]