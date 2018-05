Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma 70 éves a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész. Bár játszott számos drámai szerepet, népszerűségét leginkább a komédiás énjének, és a paródiáinak köszönheti. Mutatunk most ezek közül hetet, amin bármikor tudunk nevetni - sokadszorra is. ","shortLead":"Ma 70 éves a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész. Bár játszott számos drámai szerepet, népszerűségét leginkább...","id":"20180526_Galvolgyi_Janos_het_arca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ddad51-4ba9-4cd0-9b08-22dd47fca910","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Galvolgyi_Janos_het_arca","timestamp":"2018. május. 26. 19:05","title":"Gálvölgyi János hét arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","shortLead":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","id":"20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0a5aa-d4e8-469b-aedf-74cc1c8402e1","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","timestamp":"2018. május. 27. 14:44","title":"Ronaldo: \"Rosszkor lebegtettem meg távozásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik sem lehetetlen kérés, a kommunikációjuk nem lenne egyszerű Magyarországon.","shortLead":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik...","id":"20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc84de7-ff6f-4738-9526-e63cea8a07c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","timestamp":"2018. május. 27. 18:47","title":"A CDU megüzente: ezt a két feltételt kell a Fidesznek teljesítenie, különben repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","shortLead":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","id":"20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb42ecc-fbb7-49c9-83dc-eaf77b9c074a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","timestamp":"2018. május. 27. 00:31","title":"BL-döntő: zseniális képpel trollkodta meg a Liverpoolt Jeremy Clarkson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes ételkülönlegessége a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán rendezett versenyen.","shortLead":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes...","id":"20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454786c6-3289-4e94-8f82-b53426e62c80","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","timestamp":"2018. május. 26. 19:58","title":"Kíváncsi rá, milyen lehet megenni egy Belfegort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0797cc-3abb-4346-8e12-f675a681e70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ír választók 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításokra vonatkozó teljes tilalom eltörlését a pénteken megrendezett népszavazáson a hivatalos végeredmény szerint - jelentette be szombat este az ír választási bizottság.","shortLead":"Az ír választók 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításokra vonatkozó teljes tilalom eltörlését a pénteken...","id":"20180526_Vesztettek_az_abortuszellenesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0797cc-3abb-4346-8e12-f675a681e70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3e3c6-d371-47f9-b5a6-60f5407eb8f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Vesztettek_az_abortuszellenesek","timestamp":"2018. május. 26. 19:48","title":"Vesztettek az abortuszellenesek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és adatszolgáltatási gyakorlat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt.\r

A MagNet visszaesőnek számít.","shortLead":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és...","id":"20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3d02b-78a2-473a-acde-e00c9775da85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","timestamp":"2018. május. 28. 10:48","title":"Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogsértés miatt kapott óriásbírságot a Magnet Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","shortLead":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","id":"20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b567edd-4591-4a9e-a8fc-e78895236435","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 08:32","title":"\"Pókembernek\" nevezik a bevándorlót, aki az épületen felmászva mentett meg egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]