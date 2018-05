Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248f3c39-2e01-42f4-8c1c-89cc73a4f5cb","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Pedig a Millennium idején is sok akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy álljon Lechner Ödön remeke. Ferenc Józsefnek például nagyon nem tetszett.","shortLead":"Pedig a Millennium idején is sok akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy álljon Lechner Ödön remeke. Ferenc Józsefnek...","id":"201817__iparmuveszeti_muzeum__elszallo_koltsegek__fanyalgo_konzervativok__tulsagosan_indus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248f3c39-2e01-42f4-8c1c-89cc73a4f5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c863bd0-2bec-4f08-aa61-79b9d3358ce2","keywords":null,"link":"/kultura/201817__iparmuveszeti_muzeum__elszallo_koltsegek__fanyalgo_konzervativok__tulsagosan_indus","timestamp":"2018. május. 26. 14:00","title":"Annak idején 7 év alatt épült meg az Iparművészeti, most ennyi ideig tartott bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány ellenáll, harcol – a jól ismert magyar retorika egy ukrán médiakutató szervezet kutatásai alapján nagyon hasonló verzióban tűnik fel az orosz médiában is. Abban a médiában, ahol Orbán Viktor pozitív hős, és az ukrán-magyar válság is az Európa megosztottságát demonstráló esetként jelenik meg. A kormány akarva-akaratlanul is felerősíti az orosz információs hadviselés szólamait.","shortLead":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány...","id":"20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da57556d-5e5b-4d64-899e-e17cd49cbc75","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","timestamp":"2018. május. 28. 06:30","title":"Elképesztő, mennyire hasonlít Orbán és az orosz média Európa-képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55a178c-63cb-4285-9d37-3c2b75b6518a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország délkeleti csücskében csaphatnak le először a zivatarok, de már kiadták a figyelmeztetést, hogy később máshol is.","shortLead":"Az ország délkeleti csücskében csaphatnak le először a zivatarok, de már kiadták a figyelmeztetést, hogy később máshol...","id":"20180526_Riasztas_a_Viharsarok_nevet_most_szo_szerint_kell_erteni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55a178c-63cb-4285-9d37-3c2b75b6518a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc92ec7-a645-4fb0-9097-0d7e3b697f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Riasztas_a_Viharsarok_nevet_most_szo_szerint_kell_erteni","timestamp":"2018. május. 26. 08:56","title":"Riasztás: a Viharsarok nevét most szó szerint kell érteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar származású milliárdos egy konzervatív brit lapba írt cikket a főbb érveiről.","shortLead":"A magyar származású milliárdos egy konzervatív brit lapba írt cikket a főbb érveiről.","id":"20180526_Soros_ezert_ellenzem_a_Brexitet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4483c1c3-6471-4bea-a78a-ebeca1ae50d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Soros_ezert_ellenzem_a_Brexitet","timestamp":"2018. május. 26. 14:30","title":"Soros: ezért ellenzem a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","shortLead":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","id":"20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7048354-55c6-4dc1-916b-e2ba24c7de18","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","timestamp":"2018. május. 28. 06:20","title":"Családi konfliktus miatt ölethette meg szüleit és gyújthatta fel a házukat a hódmezővásárhelyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0797cc-3abb-4346-8e12-f675a681e70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ír választók 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításokra vonatkozó teljes tilalom eltörlését a pénteken megrendezett népszavazáson a hivatalos végeredmény szerint - jelentette be szombat este az ír választási bizottság.","shortLead":"Az ír választók 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításokra vonatkozó teljes tilalom eltörlését a pénteken...","id":"20180526_Vesztettek_az_abortuszellenesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0797cc-3abb-4346-8e12-f675a681e70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3e3c6-d371-47f9-b5a6-60f5407eb8f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Vesztettek_az_abortuszellenesek","timestamp":"2018. május. 26. 19:48","title":"Vesztettek az abortuszellenesek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud nyilatkozni semmiről. ","shortLead":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud...","id":"20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7cdf3-6584-4b48-8b42-ee447069713a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","timestamp":"2018. május. 26. 18:25","title":"Veronai busztragédia: a sofőr most azt mondja, nem ő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]