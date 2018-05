Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","shortLead":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","id":"20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2fe84e-5af5-46da-ac00-00ba5d23aa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","timestamp":"2018. május. 29. 00:24","title":"Súlyos baleset Ferihegynél: magasságkorlátozó kapuba rohant egy emeletes busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti Biennálén; a főkurátori kiállítás résztvevői közül pedig Eduardo Souto de Moura portugál építészt jutalmazták a díjjal.","shortLead":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti...","id":"20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd026e7f-5425-4974-91f0-69434a443f04","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2018. május. 27. 14:33","title":"Svájc kapta az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj lesz. Azok a hallgatók, akik Budapesten kezdtek, Budapesten is fejezik be tanulmányaikat, erre a magyar törvények biztosítanak lehetőséget Fodor Éva rektorhelyettes szerint.","shortLead":"Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj...","id":"20180528_nem_adja_epuleteit_a_ceu_akkor_sem_ha_koltoznie_kell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae35964-bcb1-4b53-a84f-7dc0933cd972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_nem_adja_epuleteit_a_ceu_akkor_sem_ha_koltoznie_kell","timestamp":"2018. május. 28. 08:55","title":"Nem adja épületeit a CEU akkor sem, ha költöznie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál – közölte a természetvédelmi hatóság.","shortLead":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál –...","id":"20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97145c41-d96b-492a-91dc-fd809cb0728e","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","timestamp":"2018. május. 28. 16:34","title":"Patkányinvázió van Ausztráliában, lezártak egy tucatnyi szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff58f-70c0-4be5-9e11-43622f122e2a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szabadulószoba máshol is van. Cellában szállást foglalni máshol is lehet. Amit azonban Breda városában, a Borschpoort börtönben kitaláltak, ritkaság a maga nemében. ","shortLead":"Szabadulószoba máshol is van. Cellában szállást foglalni máshol is lehet. Amit azonban Breda városában, a Borschpoort...","id":"201817_lebilincselo_idotoltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290ff58f-70c0-4be5-9e11-43622f122e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655705ca-5bde-4547-8eed-ce5f541429b4","keywords":null,"link":"/kkv/201817_lebilincselo_idotoltes","timestamp":"2018. május. 27. 16:00","title":"Sokan fizetnek, hogy kipróbálhassák ezt a hollandiai börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik elvették egy padon alvó ember pénztárcáját, majd az egyikük a bűncselekmény szemtanúját bántalmazta. Harmadik társukat, a 19 éves Farkas Erik Gézát a nyomozók továbbra is keresik.","shortLead":"A ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik elvették egy padon alvó ember pénztárcáját, majd az egyikük...","id":"20180528_Felismeri_ezt_a_ferfit_Rablas_miatt_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cc4503-bd17-420f-8b18-1176840b1be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Felismeri_ezt_a_ferfit_Rablas_miatt_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Felismeri ezt a férfit? Rablás miatt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b68f88-74a5-414b-90c8-b76196d4d1ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megoldás az empátiában rejlik.","shortLead":"A megoldás az empátiában rejlik.","id":"20180529_Igy_menekulhet_ki_az_egoja_fogsagabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b68f88-74a5-414b-90c8-b76196d4d1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103d0f5-5ca3-4f2a-8576-91fd50ce9d7b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180529_Igy_menekulhet_ki_az_egoja_fogsagabol","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Így menekülhet ki az egója fogságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]