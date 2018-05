Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","shortLead":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","id":"20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24892012-0f94-43a8-af31-8772b3591345","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","timestamp":"2018. május. 29. 07:32","title":"Már most hirdetik az előkészítőket a jövő évi középiskolai felvételire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordszámú, összesen 60 államtitkár dolgozik az új kormányban. ","shortLead":"Rekordszámú, összesen 60 államtitkár dolgozik az új kormányban. ","id":"20180528_Soha_ennyi_allamtitkara_nem_volt_meg_Orbannak_se","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8612e545-0770-4869-b5da-94afe8e84242","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Soha_ennyi_allamtitkara_nem_volt_meg_Orbannak_se","timestamp":"2018. május. 28. 07:10","title":"Soha ennyi államtitkára nem volt még Orbánnak se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","shortLead":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","id":"20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a64c0-a740-491f-b012-60745a8a6ff5","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","timestamp":"2018. május. 29. 08:50","title":"Háromezer menekültet küld iskolába Amal és George Clooney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és adatszolgáltatási gyakorlat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt.\r

A MagNet visszaesőnek számít.","shortLead":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és...","id":"20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3d02b-78a2-473a-acde-e00c9775da85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","timestamp":"2018. május. 28. 10:48","title":"Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogsértés miatt kapott óriásbírságot a Magnet Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69b8205-a8f2-481f-bb43-d768fdc39896","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Groupama_Arena_Apja_adta_a_gyerek_kezebe_a_felrobbant_hanggranatot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69b8205-a8f2-481f-bb43-d768fdc39896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1d589b-6570-4daa-acb5-57af4b5e2e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Groupama_Arena_Apja_adta_a_gyerek_kezebe_a_felrobbant_hanggranatot","timestamp":"2018. május. 27. 20:52","title":"Groupama Aréna: Apja adta a gyerek kezébe a felrobbant hanggránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint hamarosan sor is kerül. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát. ","shortLead":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint...","id":"20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b5da-2268-4452-9858-07debc751e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","timestamp":"2018. május. 29. 06:30","title":"Megnéztük, hogy áll a kormány Várba költözése, ránk szálltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]