Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel. Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna. Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek

Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj lesz. Azok a hallgatók, akik Budapesten kezdtek, Budapesten is fejezik be tanulmányaikat, erre a magyar törvények biztosítanak lehetőséget Fodor Éva rektorhelyettes szerint. Nem adja épületeit a CEU akkor sem, ha költöznie kell A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott. A KDNP-t biztosan sokkolná Anthony Hopkins véleménye a családról Akár extrém testedzésként is űzhető, de a komótos, akár a slow trendekbe is beilleszthető a kerékpározás. Éppen ezért szinte nincs is olyan korosztály, akivel ne találkoznánk a biztonságos, egyre jobb minőségű bicikliutakon a Balaton, a Fertő vagy a Velencei tó körül, de azok száma is növekszik, akik már külföldi pihenésüket sem tudják elképzelni kerékpározás nélkül. Különösen, ha az úti cél a szomszédos Ausztria, melynek több régiója is vonzó útvonalakkal csábítja a két keréken guruló turistákat. Ki hogyan teker? Profi segítség biciklistúra előtt! A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant. A gyerek súlyosan megsérült, az apa ellen a rendőrség eljárást indított. Vélhetően erről az esetről került elő egy felvétel. Előkerült egy videó a pillanatról, mikor egy gyerek kezében felrobbant a hanggránát

Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük egy csecsemőt, aki a nemzetközi vizeken született egy csónakban. Akit Csodának neveztek - ilyet még az olasz parti őrség sem látott

47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és adatszolgáltatási gyakorlat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt. A MagNet visszaesőnek számít. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogsértés miatt kapott óriásbírságot a Magnet Bank