[{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f52c0fe-a33d-400b-87fa-67bfdbdbe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Sas István – írja a Kreatív.","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Sas István – írja a Kreatív.","id":"20180528_Elhunyt_a_magyar_reklamtortenet_egyik_legnagyobbja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f52c0fe-a33d-400b-87fa-67bfdbdbe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cbaaf-f70e-4ac2-8ee9-a3a3e6eaa62b","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Elhunyt_a_magyar_reklamtortenet_egyik_legnagyobbja","timestamp":"2018. május. 28. 15:37","title":"Elhunyt a magyar reklámtörténet egyik legnagyobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni, mint a Facebook vagy az Apple.","shortLead":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni...","id":"20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85c24e-3041-4ea2-bc78-a91e9bced505","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","timestamp":"2018. május. 29. 10:31","title":"Még a Toyota a legértékesebb autómárka, de a Tesla már utolérte az Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 8 éves gyermek a kórházba szállítás közben meghalt. ","shortLead":"A 8 éves gyermek a kórházba szállítás közben meghalt. ","id":"20180528_Jatekpisztolynak_nezte_a_kezebe_vett_revolvert_fejbe_lotte_vele_a_sajat_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d363d430-95c5-4538-95e0-b0b21ea3d7ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Jatekpisztolynak_nezte_a_kezebe_vett_revolvert_fejbe_lotte_vele_a_sajat_lanyat","timestamp":"2018. május. 28. 18:00","title":"Játék pisztolynak nézte a kezébe vett revolvert, fejbe lőtte vele a saját lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","shortLead":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","id":"20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baefc69-56d5-429f-957a-ba3a294bd4cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","timestamp":"2018. május. 28. 16:30","title":"Paypassos terminált kapnak az utcai zenészek Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","shortLead":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","id":"20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a46331e-a5b8-4e37-9e4a-61a64c6fbe21","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Ma dönt a Kúria a kémperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BL-döntőt az arab és az észak-afrikai országokban a nézők jelentős része az Arabsat szaúdi műholdas csatorna és a „beoutQ” médiacég olcsón kínált dekódereinek használatával láthatta. Holott eredetileg ennek a meccsnek az egyedi közvetítési jogával a katari „beIN Media” csoport rendelkezett, amely ezért komoly pénzt fizetett. ","shortLead":"A BL-döntőt az arab és az észak-afrikai országokban a nézők jelentős része az Arabsat szaúdi műholdas csatorna és...","id":"20180529_Dobbenetes_teves_lopas_kiserte_a_BLdontot_vilagpolitikai_kovetkezmenyei_lehetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05089a-b0ff-40ab-98f9-e21d1000006d","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Dobbenetes_teves_lopas_kiserte_a_BLdontot_vilagpolitikai_kovetkezmenyei_lehetnek","timestamp":"2018. május. 29. 10:21","title":"Példátlan tévés lopás kísérte a BL-döntőt, világpolitikai következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]