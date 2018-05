Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel.","shortLead":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program...","id":"20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee4517-ee98-44a5-b962-c9d2f7d1bcdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el. ","shortLead":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található...","id":"20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca24da5-83bc-4af5-99f2-66ddbadc1ae1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","timestamp":"2018. május. 29. 12:05","title":"15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","shortLead":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","id":"20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e488f-8154-4919-99e9-4ec2595fb8aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","timestamp":"2018. május. 28. 18:58","title":"Így táncolt a budapesti házfalakon a Bandaloop együttes – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki selejtező két mérkőzésére.","shortLead":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki...","id":"20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33052c4f-11bc-4110-913b-4ce01afdbbe0","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","timestamp":"2018. május. 27. 14:12","title":"Nagy László mégis visszatér a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz harmadjára nyert kétharmaddal április 8-án.","shortLead":"A Fidesz harmadjára nyert kétharmaddal április 8-án.","id":"20180529_7_milliardbol_tolta_a_kormany_a_propagandat_a_valasztasok_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ea1e1-46c2-4e61-93b4-217918b8280d","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_7_milliardbol_tolta_a_kormany_a_propagandat_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. május. 29. 11:26","title":"7 milliárdból tolta a kormány a propagandát a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint hamarosan sor is kerül. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát. ","shortLead":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint...","id":"20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b5da-2268-4452-9858-07debc751e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","timestamp":"2018. május. 29. 06:30","title":"Megnéztük, hogy áll a kormány Várba költözése, ránk szálltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","shortLead":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","id":"20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1858a2-2f1d-47d9-8810-caf12bfb08ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","timestamp":"2018. május. 28. 22:21","title":"Azonnal látták a barabási rendőrök, hogy át akarja őket verni a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]