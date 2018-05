Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","shortLead":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","id":"20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a78dd11-ca30-4cbc-931d-ce4007abfa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","timestamp":"2018. május. 30. 10:26","title":"Rendőrautónak vezette a kocsit az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Auróra hercegnőt alakító Elle Fanning posztolt közös fotókat Instagram-oldalára.","shortLead":"Az Auróra hercegnőt alakító Elle Fanning posztolt közös fotókat Instagram-oldalára.","id":"20180530_Ujra_szarvas_tundert_jatszik_Angelina_Jolie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c1d41-6455-435d-8d28-329b85938b80","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Ujra_szarvas_tundert_jatszik_Angelina_Jolie","timestamp":"2018. május. 30. 12:29","title":"Újra szarvas tündért játszik Angelina Jolie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti ellen.\r

","shortLead":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti...","id":"20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69f2ed4-b6f7-45aa-9d38-0ac1b082574f","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","timestamp":"2018. május. 30. 08:33","title":"Videó: Argentína Messi mesterhármasával mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","shortLead":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","id":"20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c25fe-36d3-43bb-9bd8-4d2fb3ab18dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","timestamp":"2018. május. 29. 17:03","title":"Nem mondana le menő telefonjáról, de nosztalgiázna a Nokia 3310-essel? Itt egy megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komolytalannak tűnő, valójában azonban sok kellemetlenséget okozni képes malware fertőzött meg több, olcsó androidos mobilt. Mutatjuk az érintett készülékeket.","shortLead":"Komolytalannak tűnő, valójában azonban sok kellemetlenséget okozni képes malware fertőzött meg több, olcsó androidos...","id":"20180530_android_mobil_virus_malware_cosiloon_virus_zte_archos_myphone_olcso_androidos_telefon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410f3b-53cd-4b14-8d3e-b92456d601d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_android_mobil_virus_malware_cosiloon_virus_zte_archos_myphone_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2018. május. 30. 07:02","title":"Vett mostanában olcsó androidos telefont? Lehet, hogy az öné is vírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","shortLead":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","id":"20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739f1cb-bbcd-41c7-b333-3987ab8b704f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","timestamp":"2018. május. 29. 11:36","title":"Tortával köszöntötték a szentpétervári Hülyeség Hídját, mert a 150. teherautó is beszorult alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai kontinens legnagyobb prehispán civilizációjának eredetével kapcsolatos két legenda, amelyek közül az egyik a perui Puno megyében lévő Titicaca-tó környékét, a másik a perui Cuzcóban lévő Pacaritambo barlangot tartja az inkák származási helyének, igaz és kapcsolódik is egymáshoz.","shortLead":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai...","id":"20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a631-2c7c-4627-ba6e-59447cfaa331","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","timestamp":"2018. május. 29. 06:03","title":"Megfejtették az inkák legendáját – és nagyon úgy tűnik, hogy igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5daff54-780b-4eff-8d4f-f76f243f5af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minimalista, elegáns és mégis nagyon ötletes logókat talált ki egy kárpátaljai református kántor a Bibliában szereplő nevekhez és helyszínekhez. Balog István képeit mutatjuk. ","shortLead":"Minimalista, elegáns és mégis nagyon ötletes logókat talált ki egy kárpátaljai református kántor a Bibliában szereplő...","id":"20180530_Elkepeszto_hogy_mit_muvelt_ez_a_reformatus_kantor_a_bibilai_nevekkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5daff54-780b-4eff-8d4f-f76f243f5af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28022828-f834-4381-afbf-dabbee92d702","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Elkepeszto_hogy_mit_muvelt_ez_a_reformatus_kantor_a_bibilai_nevekkel","timestamp":"2018. május. 30. 11:46","title":"Elképesztő, hogy mit művelt ez a református kántor a bibliai nevekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]