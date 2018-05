Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","shortLead":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","id":"20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698af23-7a46-4252-9dc9-70254b049fd6","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","timestamp":"2018. május. 29. 17:21","title":"Három budapesti kávézó is a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai tagállamok számára lesújtó hírekkel.","shortLead":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai...","id":"20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95493843-024e-410d-995a-4c3951383fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Financial Times: Brüsszel az EU-támogatás negyedét elvenné Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","shortLead":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","id":"20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c9468c-3a63-49fb-afd9-dc3d05ac0252","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","timestamp":"2018. május. 29. 21:04","title":"Fejbeverte, megfojtotta a korábbi mentős a fiatal lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b79752-a9af-49df-a8bd-a90f49ac5506","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","timestamp":"2018. május. 30. 16:36","title":"Égett egy autó a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti ellen.\r

","shortLead":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti...","id":"20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69f2ed4-b6f7-45aa-9d38-0ac1b082574f","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","timestamp":"2018. május. 30. 08:33","title":"Videó: Argentína Messi mesterhármasával mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI). Korábban Magyarországon, de az egész Kelet-közép-európai régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra.","shortLead":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai...","id":"20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697139e-77dc-43c5-8a5b-3581abda1ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2018. május. 29. 11:55","title":"Valami rendkívüli történt Magyarországon: robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is rukkol elő a következő napokban. A téma az iskolai lövöldözés.","shortLead":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is...","id":"20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dc3b0a-f658-4867-a669-ae3e4b8f5d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","timestamp":"2018. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló számítógépes játékot csinálnak: halomra kell lőni benne az iskolásokat és a tanárokat – már 20 ezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye, osztalékot sem tudtak fizetni.","shortLead":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye...","id":"20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c424d3-c288-4459-a4f3-d6c2af146887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","timestamp":"2018. május. 29. 12:10","title":"Veszteséges az Orbán-család bányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]