[{"available":true,"c_guid":"d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","shortLead":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","id":"20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc8910-6068-4482-9420-84e29fac1997","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","timestamp":"2018. május. 28. 16:28","title":"Videó: Elege lett a sok kamionból a sajószögedieknek, elállták a főút felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.","shortLead":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton –...","id":"20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61faf2a7-3436-4d25-8bbc-44378deb8281","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","timestamp":"2018. május. 28. 16:09","title":"Egész nyáron pótlóbusz jár majd az Oktogon és a Corvin-negyed között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti ellen.\r

","shortLead":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti...","id":"20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69f2ed4-b6f7-45aa-9d38-0ac1b082574f","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","timestamp":"2018. május. 30. 08:33","title":"Videó: Argentína Messi mesterhármasával mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","shortLead":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","id":"20180528_Eltunt_a_Corvin_Aruhaz_badogboritasa__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4296859b-ee8f-4fff-8b4a-bdb9262b1489","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Eltunt_a_Corvin_Aruhaz_badogboritasa__fotok","timestamp":"2018. május. 28. 17:53","title":"Eltűnt a Corvin Áruház bádogborítása – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el, hogy a legfontosabb, pénzügyminiszteri poszton egy euroszkeptikus üljön. A kijelölt miniszterelnök, akit a választásokon győztes Öt csillag és a Liga támogatott, erre visszalépett. A két populista párt vezére alkotmányos puccsot emleget.","shortLead":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el...","id":"20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb715c3d-9c1c-4054-a8c0-6504bbbaec6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"„Olló úr” újra színre léphet a káoszba forduló Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie határait – mindezeket nem valamelyik populista politikus, esetleg Putyiyn mondta, hanem az első számú közellenség, az amerikai áfium, Soros György.","shortLead":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie...","id":"20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4917ac4-686d-45f2-afcf-2b9b14a95a03","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","timestamp":"2018. május. 29. 18:59","title":"Hiába utálja Orbán, Soros terve nem is annyira Orbán-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért gondolja, hogy Elon Musk téved.","shortLead":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért...","id":"20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43014f0-5f2c-4e94-b1cd-0a38b8ec3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","timestamp":"2018. május. 28. 15:03","title":"\"Szerintem téved\" – a volt Google-főnök gyorsan helyretette Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd fizetni a Google különféle szolgáltatásaiban.","shortLead":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd...","id":"20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d43c80-ce24-40fa-9979-0c853e185481","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","timestamp":"2018. május. 29. 10:03","title":"Gmailt használ, és van PayPal-fiókja is? Itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]