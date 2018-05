Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","shortLead":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","id":"20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440e6b81-e843-4b5a-ba50-f87a8c953352","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","timestamp":"2018. május. 29. 09:52","title":"Őrizetbe vették a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e34bec-9413-4280-a181-23b5719cb340","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont András és Tóta W. Árpád sírva vigadnak néhány sör és kétharmad felett. Mikorra várható népfrontunk győzelme, mindenki hülye-e rajtunk kívül, esetleg mi is, vagy csak mi? A romkocsmai merengést Csunderlik Péter igyekszik moderálni.","shortLead":"Hont András és Tóta W. Árpád sírva vigadnak néhány sör és kétharmad felett. Mikorra várható népfrontunk győzelme...","id":"20180529_Fanyar_Idok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e34bec-9413-4280-a181-23b5719cb340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65c3816-1b76-4551-a204-33e198c0ee46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fanyar_Idok","timestamp":"2018. május. 29. 17:10","title":"Fanyar Idők: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is rukkol elő a következő napokban. A téma az iskolai lövöldözés.","shortLead":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is...","id":"20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dc3b0a-f658-4867-a669-ae3e4b8f5d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","timestamp":"2018. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló számítógépes játékot csinálnak: halomra kell lőni benne az iskolásokat és a tanárokat – már 20 ezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint a magyar kormány mindennél jobban elkötelezett, hogy Magyarország legyen Európában az az ország, amely a lehető legkegyetlenebbül bánik a menedékkérőkkel és menekültekkel. ","shortLead":"A jogvédők szerint a magyar kormány mindennél jobban elkötelezett, hogy Magyarország legyen Európában az az ország...","id":"20180529_amnesty_stop_soros_kegyetlen_kiserlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48708498-7164-43d1-aeb1-9624aab18fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_amnesty_stop_soros_kegyetlen_kiserlet","timestamp":"2018. május. 29. 21:23","title":"Amnesty: A Stop Soros kegyetlen kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","shortLead":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","id":"20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baefc69-56d5-429f-957a-ba3a294bd4cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","timestamp":"2018. május. 28. 16:30","title":"Paypassos terminált kapnak az utcai zenészek Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","shortLead":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","id":"20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a64c0-a740-491f-b012-60745a8a6ff5","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","timestamp":"2018. május. 29. 08:50","title":"Háromezer menekültet küld iskolába Amal és George Clooney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál 251 millió forinttal többe, nettó 4,65 milliárd forintba fog kerülni a kaposvári multifunkcionális sportcsarnok.","shortLead":"A korábbinál 251 millió forinttal többe, nettó 4,65 milliárd forintba fog kerülni a kaposvári multifunkcionális...","id":"20180529_Elirtak_a_helyrajzi_szamot_250_millioval_dragult_a_kaposvari_sportcsarnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8a9279-2e25-4684-b4ee-f09f69829991","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Elirtak_a_helyrajzi_szamot_250_millioval_dragult_a_kaposvari_sportcsarnok","timestamp":"2018. május. 29. 10:15","title":"Elírták a helyrajzi számot, 250 millióval drágult a kaposvári sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]